【韓網熱門】完全不用擔心邊佑錫無法適應綜藝節目的理由！網友：光是這張臉就足夠有趣，我自己會笑

邊佑錫憑藉《背著善宰跑》人氣和知名度水漲船高，出演了《Running Man》和《劉QUIZ ON THE BLOCK》兩大綜藝節目。

作為新晉大勢，他的一舉一動另無數粉絲和網友牽掛。 theqoo上有網友以「不用擔心邊佑錫無法適應綜藝節目」的內容，原作者表示看過邊佑錫出演過洪錫天的《寶石盒子》之後如同打了疫苗，邊佑錫在節目中展現了強大的綜藝感，擁抱、貼臉、牽手，非常放得開。



韓國網友評論：

1. 這張臉夠有趣的了，其他沒關係

2. 綜藝沒什麼大不了的，嘉賓盡力就好

3. 只要看到這張臉就已經覺得足夠有趣了

4. 只要看到他這張臉我就心滿意足了

5. 站在那裡就好

6. 看他之前的《Running Man》還蠻有趣的

7. 他是不是和朱宇宰一起上過網綜，很搞笑啊，空中波綜藝也肯定沒關係

8. 性格這麼好，怎麼可能無趣

9. 光是拍邊佑錫走路1小時都會非常有趣

10. 最佳笑星

11. 你什麼都不做也沒關係，我自己會笑的

12. 臉蛋準備完畢，big笑容有保障，我的顴骨升天有保障

13. 《寶石盒子》是我入坑邊佑錫的影片，讓我對他本人產生了興趣

14. 這臉足夠有趣了，其他的不重要了吧，他光是盯著youtube直播畫面看一個小時都算是asmr了

15. 只要看到他我就會笑，其他一切都無所謂

16. 顏值、身材，這還不夠有趣嗎？

17. 他的存在就足夠有趣了

18. 他光是呼吸我都覺得超有趣

19. 沒人看過《MR. CHU》嗎，超搞笑

20. 不需要擔心，我很會笑的

21. 你只需要呼吸就行了，笑，我可以自己完成

22. 感覺他有一點點想要搞笑的野心

23. 他很會迎合身邊人，這就已經成功了一半

24. 反正節目也不是因為他有趣才找他的，別擔心了

原文：https://theqoo.net/square/3220773967

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