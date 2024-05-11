9年婚外情！洪常秀金敏喜韩国同行，微笑同框露面！网友：你俩怎么敢这样啊

提到导演洪常秀和女演员金敏喜，被韩媒称是「韩国影坛最具代表性的一对不伦恋」，他俩虽然鲜少出现在韩国民众面前，但他俩的故事似乎对大众有著天然吸引性，每次公开近况都会吸引无数网友围观。

最近一直未亮相的洪常秀和金敏喜被拍到同行。 两人深处一家室外咖啡馆，并肩坐著，洪常秀穿著蓝色外套，笑脸盈盈地看著镜头，身边的金敏喜则是ALL BLACK LOOK，神情轻松，一如既往地淡妆露面，整个人非常放松，同样微笑著看向镜头。



看了照片的网友们表示：「桌子上写著禁菸，是在韩国啊，他俩怎么敢这样出来约会啊」、「两人也算是真爱了，敢直面所有流言蜚语」、「怎么能这样啊」、「完全无法理解」、「一起优雅老去的两人」等。

洪常秀和金敏喜的不伦恋可谓震撼整个韩娱圈，因拍摄电影而结缘，2015年发展成为恋人，相差22岁的这段「父女恋」维持了9年，从未被韩国网友祝福过，当年韩媒还爆料过金敏喜和洪常秀妻子正面冲突的事情。



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