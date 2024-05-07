ATBO石樂園因焦慮症退團，網嘆IST娛樂旗下團體命運：都有人退出

昨（6）日晚間，男團ATBO官方weverse與X突然發布一則公告：成員石樂園退團。

經紀公司IST娛樂聲明石樂園自今年3月便因焦慮症休息，這段期間致力於恢復健康。雙方在休息期間經過深入討論後，認為藝人的狀態須擺在首位，得更專心恢復健康，因此石樂園將結束ATBO的活動，ATBO未來會以6人體制活動。



[NOTICE]



안녕하세요, IST엔터테인먼트입니다.



ATBO 석락원의 탈퇴와 관련하여

팬 여러분께 안내 드립니다.



➫ https://t.co/LLAihtq2wF pic.twitter.com/fcPqwZsv9Q — ATBO (@ATBO_ground) May 6, 2024

消息一出，粉絲們非常難過，有部分粉絲質疑公司為何不讓石樂園繼續留在ATBO，難過的表示他暫停活動多久都無所謂，又因為‎ATBO有消息將參賽知名競演節目《Road to Kingdom》第二季‎，不少網友替他們感到可惜，也希望不要再見到偶像因病退團的遺憾事情了。



還有網友發現驚人巧合，IST娛樂旗下所有團體都難逃有成員退出的命運，從Apink、VICTON、THE BOYZ、Weeekly、Bandage到ATBO都是，IST娛樂是2021年Kakao娛樂將併購的旗下Play M娛樂和Cre.Ker娛樂整合而成，除了THE BOYZ成員退團以及Apink第一次成員退團外，其餘都是在IST娛樂時期所發生。



‎ATBO是IST娛樂2022年透過《THE ORIGIN - A, B, Or What?》選出的7人男團，原成員有吳俊錫、柳俊民、裵玹浚、石樂園、鄭勝換、金淵奎與元儐，出道當年MMA、AAA都斬獲獎項。去年曾參與JTBC競演節目《PEAK TIME》，今年有望參賽Mnet《Road to Kingdom 2》，只可惜陣容要缺一了。



▼附上石樂園音樂節目與《PEAK TIME》直拍



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