【韓網熱門】太陽：「YG曾說會像東方神起一樣培養我們」

太陽做客大聲網綜時聊到這件事，分享當時的感受：「那像話嗎？『我們公司~會把你們打造成那樣哦~』就連我們自己都覺得無語：把我們...？然後大聲就加入了，我心想：憑我們！？」

逐漸增大的疑惑感kkkk

▽影片19分38秒開始：



韓國網友評論：

1. 這邊也是就業詐騙啊kkkk

2. 想起智鉉寓那個動圖kkk

3. 原本是GD太陽雙人rapper組嘛，確實會困惑...

4. 至少沒說把東方踩下去之類的話，即便心裡是這麼想kk

5. kkkk所以才湊成5人組出道嗎？

6. 「把我們？」→「憑我們？」kkk

7. 一定要看影片，太陽語氣超好笑kkk

8. kkk畢竟形象路線完全不一樣，好在最後成功啦

9. 對大聲的第一印象，太陽：「這位朋友唱歌一定非常好。 」T.O.P：「感覺無解。 」GD：「到底是想怎樣？」

10. 這兩位根本是惡評吧？kkkk

11. 帶著這樣的疑惑出道然後紅了，哈哈哈哈

12. 不是YG把BIGBANG打造成東方神起，而是BIGBANG把YG打造成三大社啊kkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3218369651

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