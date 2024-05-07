時代的眼淚～想起《原來是美男》和《你為我著迷》啊！鄭容和上傳與朴信惠的合照「15年的朋友」

今日（7）鄭容和在自己的 IG 上傳和朴信惠的合照，兩人一起比著 YA 的手勢，鄭容和還寫下：「15年的朋友。」

兩人曾在2009年合作過《原來是美男》、2011年又一起主演《你為我著迷》，合照一公開，也讓網友紛紛留言：「時代的眼淚」、「哇～我的CP」、「想起了《原來是美男》」、「竟然還有售後」、「我當年很喜歡《你為我著迷》」、「還能再一起拍部劇嗎」、「回憶殺」等等。



另外，鄭容和在今年3月舉辦《2024 JUNG YONG HWA 'D-FREE' LIVE》、CNBLUE也在各地舉行演唱會與粉絲們見面。而鄭容和接下來也有新劇，與洪承希、李伊庚、朴柔娜合作的《不著邊際的你》預計在今年在 Disney+ 上線，講述有不為人知瑕疵的愛情匠人男演員和相信自己是電視劇主人公的奇怪女人，兩人相遇後展開不可預測的浪漫愛情故事！



在《低谷醫生》之後，朴信惠接下來又將和金宰永合作新劇《來自地獄的法官》，該劇講述進入法官身體裡的「來自地獄的惡魔」姜光娜在地獄般的現實中遇到比任何人都有人情味的刑警韓多溫，兩人攜手懲處罪犯並成為真正的法官。



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