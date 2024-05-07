ATBO石乐园因焦虑症退团，网叹IST娱乐旗下团体命运：都有人退出

昨（6）日晚间，男团ATBO官方weverse与X突然发布一则公告：成员石乐园退团。

经纪公司IST娱乐声明石乐园自今年3月便因焦虑症休息，这段期间致力於恢复健康。双方在休息期间经过深入讨论后，认为艺人的状态须摆在首位，得更专心恢复健康，因此石乐园将结束ATBO的活动，ATBO未来会以6人体制活动。



[NOTICE]



안녕하세요, IST엔터테인먼트입니다.



ATBO 석락원의 탈퇴와 관련하여

팬 여러분께 안내 드립니다.



➫ https://t.co/LLAihtq2wF pic.twitter.com/fcPqwZsv9Q — ATBO (@ATBO_ground) May 6, 2024

消息一出，粉丝们非常难过，有部分粉丝质疑公司为何不让石乐园继续留在ATBO，难过的表示他暂停活动多久都无所谓，又因为‎ATBO有消息将参赛知名竞演节目《Road to Kingdom》第二季‎，不少网友替他们感到可惜，也希望不要再见到偶像因病退团的遗憾事情了。



还有网友发现惊人巧合，IST娱乐旗下所有团体都难逃有成员退出的命运，从Apink、VICTON、THE BOYZ、Weeekly、Bandage到ATBO都是，IST娱乐是2021年Kakao娱乐将并购的旗下Play M娱乐和Cre.Ker娱乐整合而成，除了THE BOYZ成员退团以及Apink第一次成员退团外，其余都是在IST娱乐时期所发生。



‎ATBO是IST娱乐2022年透过《THE ORIGIN - A, B, Or What?》选出的7人男团，原成员有吴俊锡、柳俊民、裵玹浚、石乐园、郑胜换、金渊奎与元傧，出道当年MMA、AAA都斩获奖项。去年曾参与JTBC竞演节目《PEAK TIME》，今年有望参赛Mnet《Road to Kingdom 2》，只可惜阵容要缺一了。



▼附上石乐园音乐节目与《PEAK TIME》直拍



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