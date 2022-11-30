誰還記得8年前播出的《傲慢與偏見》！崔振赫與崔民秀《熊孩子》隔空合體，曝「哥很疼我」

要說崔振赫的代表作，絕對少不了2014年首播的《傲慢與偏見》，而他劇中的上司崔民秀近日在《我家的熊孩子》透過電話隔空合體。

《我家的熊孩子》第一屆秋季郊遊活動玩起另類的團結活動，其中一個環節是接力打電話給認識的圈內人。崔振赫選擇打給前輩演員崔民秀，開口就說：「大哥，你過得好嗎？我很想你。」兩個人熟到崔民秀用髒話直爽回應了呢！



《熊孩子》裡和崔民秀有過交情或一面之緣的不少，李常敏、金鍾國、卓在勳與金俊昊都接過電話和大哥打招呼，因為崔民秀平時形象很強勢，金鍾國、卓在勳和金俊昊都「怕怕的」，但金俊昊仍鼓起勇氣模仿崔民秀，製造「兩個崔民秀」對話的有趣場面。



大家都很訝異崔振赫為何會和崔民秀有交情，崔振赫說：「他真的很疼我。」崔民秀則說：「我們振赫，他當兵的時候我也送過他，是像姪子一樣的朋友。」節目裡沒有解釋崔振赫與崔民秀實際交情從何開始，但應該就在2014年合演了MBC電視劇《傲慢與偏見》之後。



《傲慢與偏見》由崔振赫、白珍熙、崔民秀、孫暢敏、李泰煥、崔宇植等人主演，崔振赫與白珍熙、崔宇植飾演仁川地檢民生安定組檢察官，他們的主任檢察官就是崔民秀所飾演。



崔民秀演出的「文喜萬」和崔振赫演出的「具東治」，是亦師亦友的上司下屬關係，不過也有為敵的時候。不只戲裡有著情誼，從民生安定組合照可見文喜萬擁著具東治，戲外崔振赫和崔民秀的感情也相當好，當年的花絮可見兩人親暱互動很多，戲外也有不少合照。



2022年能看見具東治與文喜萬隔空合體，YouTube片段底下網友說：「具東治檢察官和文喜萬檢察官的Bromance勾起了回憶，想多看看崔振赫和崔民秀的雙人鏡頭^^」NAVER TV網友也說：「具東治和文喜萬～崔振赫、崔民秀演員在《傲慢和偏見》中帥氣的演技令人懷念，想再看一次，為兩位加油」「兩位也繼很好，想看兩位在電視劇裡再見！」



《傲慢與偏見》當年單集AGB收視率最高12.8%，平均每集收視率10.38%，經常位居同時段電視劇收視第一名，高潮迭起且具省思的檢察機關黑幕題材，頗受觀眾好評，至今還是有許多劇迷忘懷不了「民生安定組」呢！



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