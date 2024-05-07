《我家的熊孩子》崔振赫为了记帐结果花更多钱！妈妈看了火冒三丈

还记得崔振赫前阵子第一次带妈妈露面《我家的熊孩子》吗？妈妈疯狂念他金钱观念不足，而熟悉他的观众或许都知道他是「装备派」，就算没技能也要装派头，会花费许多金钱在外观上，最新一集EP.392总算揭露他的钱是如何消逝的。

*前情提要：‎呆萌崔振赫被妈妈暴风唠叨，还被唱衰「不如不要结婚」XD 曝不止被一个前女友劈腿

崔振赫找上刚还完69亿债务的李常敏，表示妈妈最欣赏他和金钟国了，金钟国是因为节约的关系，李常敏是因为有能力存到钱还债。妈妈在摄影棚里看著崔振赫，明白的表示会对崔振赫头痛，正是因为他就算赚钱也不会存，还透露观众在《熊孩子》所看到的崔振赫和私下无异，所以自己在家看电视并不会特别生气。



妈妈是习惯对崔振赫头痛了？还是我们画面看到的她生气的样子，正是她平时的模样？妈妈到底在气什么？看崔振赫走一趟文具店就知道了……他特地找李常敏一起逛文具店，说要买记帐笔记本，怕弄丢一次买了好几本，怕妈妈看了会念又买成上锁型，东看西看最后买了一大篮文具用品，李常敏一开始劝阻不成就放弃了，对他的花费也觉得「惊吓」不已。



更夸张的是，他们一起到咖啡店喝咖啡，崔振赫看到「买6块曲奇饼送一杯咖啡」的促销牌子，就让李常敏跟著挑6块饼干，他全买单。崔振赫共买了12块咖啡拿到两杯免费黑咖啡，笑嘻嘻的认为自己「赚到了」，李常敏觉得太奢侈、浪费，却不知道该如何向他解释，只好尊重他的观念。在咖啡店著手记帐时，崔振赫竟然没拿收据无法精准记帐，李常敏也忍不住念他了。



整个过程妈妈几乎是皱眉、傻眼看著一切发生，嘴里不断念著儿子疯了，更忍不住再说一次「没有女人敢接近他」，连主持人申东烨都说「看完后能理解伯母为何一直罗嗦了」XD。



另外，此集开场时，崔振赫妈妈向来宾崔民秀之妻姜珠恩表达感谢，透露崔民秀非常照顾崔振赫，崔振赫凌晨入伍当兵时是崔民秀陪同前往，此事崔振赫早前在节目说过，不过入伍影片是此次才公开。崔振赫和崔民秀是2014年拍摄《傲慢与偏见》结缘，隔年崔振赫入伍。



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