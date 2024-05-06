【韩网热门】网友说：艺人真人也只是人而已啊！引爆热议：现实中身材最重要，脸庞只有普通人一半大

提到明星，普通人第一个想到的就是他们精致的面庞，在帅哥靓女云集的娱乐圈，颜值是他们最低的门槛。

不过日前theqoo上有网友反驳了这一说法，表示「艺人真人也只是人而已」。 该网友称：「不是说长得丑，只是看到某些看过艺人真人的人会留言说他们彷佛活在另一个世界上，或者是这个世界上最美、最帅的人，捧得有些过高了。 不过以我看过几次明星真人的经验来说，他们就是人啊，那些长得帅长得美的人也只是和我身边知道的那些帅哥美女一样啊，没到让人惊讶的程度，或者脱离人类的感觉。 当然也会觉得『哇，真美啊』，但肯定不是那种艺术品般存在的美貌，也不是整个世界如同在放慢镜头、全世界就他最帅最美，好看到晃眼的级别，只会觉得依旧是个人，只是长得好看的人而已。 」

韩国网友评论：

1. 真人的话要看身材，如果身材一般，颜值再好，在别人眼中也只是个人类，身材好的话就会觉得有明星光环

2. 确实像人啊，因为就是人啊，不过艺人的氛围感和普通人不一样

3. 姜栋元就像个外星人，身材比例疯了

4. 读国小的时候有次在补完课回家的路上遇到过男团成员，远远地一瞥就惊到我了，非常非常瘦，发型是当时很流行的长发，我当时只觉得他好像豆芽

5. 长相之类的和电视上我们看到的一样，但是对方的脸只有我一半大，真的惊呆了，让我觉得我的脸好大啊

6. 看到真人后会觉得「美爆了」的艺人比我以为很一般的艺人要多很多，8比2吧

7. 我见过韩孝周本人，虽然不到整个人在发光的程度，电视上也很美，但是真人比电视上还要美，当然也有可能是当时她在出席活动，是打扮过的

8. 我见过很多次爱豆，比起颜值最重要的是身材，不管颜值有多高，身材太矮的话都很一般，然后就是皮肤，皮肤很差的话你就会发现是大浓妆

9. 侧脸立体感+有颧骨+皮肤好+个子高，只要具备这几点真人就会很绝，某个男团成员就属於这种，真的非常帅

10. 演员应该不同，爱豆的话不管男生还是女生，体格都偏小

11. 那些身材好的男演员实际上真人都很瘦，非常瘦，每次看到真人都会被吓到。 最让我印象深刻的是出演过世宗大王的演员金相庆，肩膀和美国队长一样

12. 车银优和周子瑜真人真的美到我了，其他人都和照片没什么区别

13. 我遇到车银优的时候以为自己会晕过去，但是也还好，就是个人，炫彬和画面一样，曹政奭有些失望，以我的标准来看金秀贤是让人看到会发出尖叫的水准

14. 爱豆们都太瘦了，姜栋元真的会让人发出「哇」

15. 我也这么觉得，不过他们的脸真的只有我们的一半

16. 我会震惊与身高、比例，帅或美无法震撼到我

17. 远远的看一眼没什么区别，但1米之内的话区别非常大

18. 我一次亲眼见到我喜欢的演员时有被惊到，真人看起来更高，比例很好，皮肤毫无瑕疵，五官精致，和洋娃娃没什么区别，当时有一群人走过来，我眼里只有她

19. 我的本命演员是非人类，看到真人的瞬间就堵死了我脱粉的路，头的大小就如同灭亡之前，还是第一次遇到眼睛这么美的人，我其实看过不少明星，她真的是next level的存在

20. 其实大部份人和电视上长得没什么区别，不过有一个男团成员我一直以为长相一般，直到看到真人后改变了想法，很有氛围感的一个人，就是不怎么上镜

21. 他们都小小的，尤其是女团成员

22. 我每次都期待他们自带光芒，但每次都很失望，和电视里没区别

原文：https://theqoo.net/square/3216976104

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