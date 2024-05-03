小太陽李鎮赫新輯磨1年8個月，台北見面會加碼全場都能合照

無論哪方面都要做到最好，小太陽李鎮赫拼了！韓國男星李鎮赫睽違一年，將於下週末來台舉辦實體專輯簽售會以及粉絲見面會，他帶著最新迷你6輯《NEW QUEST: JUNGLE》登台，透露這張作品整整磨了1年8個月才出爐，對於久違的台北行，李鎮赫喊話：「我開心到爆炸！」

從團體UP10TION出身，在選秀節目引發話題的李鎮赫，為了做出最棒的音樂而求好心切，去年3月轉移到新公司後，整整用了1年8個月才完成迷你6輯《NEW QUEST: JUNGLE》，他說「很想趕快讓大家聽到，但因為之前的作品總是都有一點不滿意」，所以這次每個小細節都不放過，經過一番努力才達到自己滿意的程度，加上當時剛換新環境，且同時還參加三部戲劇的演出，拍完才能好好進入專輯製作。



至於這趟台北行，李鎮赫對於台灣V-DAN（粉絲暱稱）則是福利大爆滿，他表示自己帶著迷你6輯來台，在韓國活動的時候也一直想著台灣粉絲們，也因此自己喊出「我開心到爆炸」，因為終於能再來跟大家見面。

李鎮赫會先在11日（六）舉辦實體專輯簽售會，12日則是粉絲見面會，福利部分則是加碼再加碼，只要是購票進場的觀眾都可以有5人一組的團體合照，甚至還可以抽選親筆簽名小卡，加上原本就有的全場Hi-Touch會以及台灣場限定小卡組、抽選1對1合照、親筆簽名明信片、親筆簽名拍立得，全部七種福利。【2024 LEE JIN HYUK FAN MEETING 「STEP BY STEP」 IN TAIPEI】 票價為A區 4880 、B區3880、身障席2440元，更多活動詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁。



【2024 LEE JIN HYUK FAN MEETING 「STEP BY STEP」 IN TAIPEI】

◼️售票網址：https://ibontw.com/24_LEEJINHYUK (ibon售票系統機台及網站同步販售)

◼️演出日期：2024年5月12日(週日)，18:00開演

◼️演出地點：CLAPPER STUDIO (三創生活園區5樓、台北市中正區市民大道三段2號)

◼️票價(NTD)：A區 $4,880 / B區 $3,880 /身障席 $2,440

※A區、身障席為對號坐席，B區為全站席(依票面序號整隊入場)。



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