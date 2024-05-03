不老二代男團完整合體！F.CUZ等了11年，宣布7/13登台舉辦FANCON

For.U（官粉名）等了11年，終於能再次親身見到韓流男神二代團F.CUZ了！由JINON、李唯、藝浚、KAN、來炫與大建組成，出道便造成旋風熱潮的F.CUZ，這次超難得六位歐巴完整合體，宣布將於7月13日於台北「凝聚力展演空間」舉辦「2024 F.CUZ FANCON（GOTCHA OPPA）IN TAIPEI」，而他們寵粉的心直接反映在實際行動上，便是這次FANCON僅開百人座位，可謂是席次相當珍貴，F.CUZ隊長JINON代表說：「至今出道14年的支持，這次難得成員完整合體會For.U，因此我們希望能與台下每一位粉絲都互動到，同時好好的將我們心中的感激傳達給大家！」。

F.CUZ在2010年曾與郭書瑤（瑤瑤）合作歌曲「JIGGY」中文版，當時便吸引眾多少女粉絲喜愛，同年底翻唱吳克羣的歌曲「沒關係」，更是將人氣到最高點，去年原已退團的成員LEEU重新歸隊，讓一票死忠的For.U開心不已，當時即敲碗許願，希望能見到六大男神舉辦巡演見面會，果然F.CUZ聽到大家的聲音，於今年3月時首次於日本合體舉辦「F.CUZ：F.6UZ TOKYO LIVE」，而台北場則安排於正逢暑假期間的7月13日，面對11年的等待，F.CUZ期待不已，表示已進入準備期，屆時要將最棒的舞台呈現給大家。當然，為了這次演出，F.CUZ也正在努力學習中文，希望到時能跟大家拉近距離，一起製造美好的回憶。

不光來會久違的For.U，F.CUZ也一直念念不忘在地美食與夜市街景，笑說至今仍十分想念小籠包、珍奶與雞排等小吃，因此此趟行程裡，若有時間的話，F.CUZ不排除微服出巡外出走走，粉絲屆時或許非常有機會，能捕獲六位歐巴在市區趴趴走的帥氣身影！「2024 F.CUZ FANCON（GOTCHA OPPA）IN TAIPEI」票價訂為全區座位席均一價NT.3280元，啟售日訂為2024年5月18日（六）上午11：00，於KKTIX售票網站販售（建構中），福利有全區與六位成員逐一歡送擊掌、典藏小卡，與10張（團體或成員）親簽拍立得，以及加價購四種福利讓現場For.U選擇，更多活動詳情，請上「F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM 」官方FB：https://www.facebook.com/fcuztw.team 或官方IG： https://www.instagram.com/fcuztw.team 查詢。



【2024 F.CUZ FANCON〔GOTCHA OPPA〕IN TAIPEI】

演出日期：2024年7月13日（六）

演出時間：17：00入場 / 17：30開演（依現場實際情況而定）

演出地點：凝聚力展演空間 Cohesion Music Livehouse

演出地址：台北市松山區八德路三段106巷1號B1

售票網址：https://kktix.com/ 網站建置中（僅限KKTIX售票網站販售）

啟售時間：2024年5月18日（六）上午11：00

票價：NT$3,280；全區對號座位席。

主辦單位：F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM（主辦保留活動異動之權利）







韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究