新人男團將於TWS六月回歸，正在香港拍攝新歌MV

今日據韓媒報導,所屬社人士透露稱男團TWS將於6月初回歸、具體時間稍晚公開,目前正在香港拍攝新歌MV。

4月29日有網友在X(前Twitter)上PO出在香港街頭偶遇TWS成員的照片,引粉絲猜測回歸日程將近。



TWS是SEVENTEEN同門師弟,今年1月22日發行迷你一輯《Sparkling Blue》出道,首支主打單曲《初次見面沒有照計劃進行》人氣高漲、三個月後仍在多個音樂榜位居排名上遊,專輯銷量亦超過50萬張,令TWS躋身第五代男團代表性人物行列。 TWS是「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」的縮寫,代表成員們一天24小時、一周7天都與粉絲和大眾同在,用音樂超越時間與空間的限制。



TWS在首張專輯中展現全新曲風「Boyhood Pop」,少年感性和清爽旋律深深抓住樂迷的心,也令人好奇和期待他們在第二張專輯的精彩表現。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞