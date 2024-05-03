小太阳李镇赫新辑磨1年8个月，台北见面会加码全场都能合照

无论哪方面都要做到最好，小太阳李镇赫拼了！韩国男星李镇赫睽违一年，将於下周末来台举办实体专辑签售会以及粉丝见面会，他带著最新迷你6辑《NEW QUEST: JUNGLE》登台，透露这张作品整整磨了1年8个月才出炉，对於久违的台北行，李镇赫喊话：「我开心到爆炸！」

从团体UP10TION出身，在选秀节目引发话题的李镇赫，为了做出最棒的音乐而求好心切，去年3月转移到新公司后，整整用了1年8个月才完成迷你6辑《NEW QUEST: JUNGLE》，他说「很想赶快让大家听到，但因为之前的作品总是都有一点不满意」，所以这次每个小细节都不放过，经过一番努力才达到自己满意的程度，加上当时刚换新环境，且同时还参加三部戏剧的演出，拍完才能好好进入专辑制作。



至於这趟台北行，李镇赫对於台湾V-DAN（粉丝昵称）则是福利大爆满，他表示自己带著迷你6辑来台，在韩国活动的时候也一直想著台湾粉丝们，也因此自己喊出「我开心到爆炸」，因为终於能再来跟大家见面。

李镇赫会先在11日（六）举办实体专辑签售会，12日则是粉丝见面会，福利部分则是加码再加码，只要是购票进场的观众都可以有5人一组的团体合照，甚至还可以抽选亲笔签名小卡，加上原本就有的全场Hi-Touch会以及台湾场限定小卡组、抽选1对1合照、亲笔签名明信片、亲笔签名拍立得，全部七种福利。【2024 LEE JIN HYUK FAN MEETING 「STEP BY STEP」 IN TAIPEI】 票价为A区 4880 、B区3880、身障席2440元，更多活动详情可洽主办单位ON INN ASIA官方脸书专页。



【2024 LEE JIN HYUK FAN MEETING 「STEP BY STEP」 IN TAIPEI】

◼️售票网址：https://ibontw.com/24_LEEJINHYUK (ibon售票系统机台及网站同步贩售)

◼️演出日期：2024年5月12日(周日)，18:00开演

◼️演出地点：CLAPPER STUDIO (三创生活园区5楼、台北市中正区市民大道三段2号)

◼️票价(NTD)：A区 $4,880 / B区 $3,880 /身障席 $2,440

※A区、身障席为对号坐席，B区为全站席(依票面序号整队入场)。



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