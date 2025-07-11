G-Dragon曼谷巡演僅餘1個月突襲取消！具體原因未公開，粉絲再次質疑所屬社辦事不力

10日，G-Dragon（GD，權志龍）通過官方粉絲平台發布公告，宣佈原定於8月2日舉辦的世界三巡《Übermensch》曼谷場次取消。

關於取消原因，公告中只寫道「因為無法預期的情況」而未公開具體情況，接著對等待已久的粉絲表示歉意。

本次泰國演唱會尚未開放售票，因此不會牽涉退款程序，但在距離演出不到一個月的情況下，官方仍未公布售票資訊，也成為粉絲不滿的原因之一。 不僅如此，演出時間選在泰國最炎熱且降雨最多的季節，卻租用了戶外場地，也引發不少擔憂。



對於突然的取消通知，很多網友感到錯愕，亦再次指出G-Dragon新簽約的所屬社Galaxy Corporation作為主攻AI元宇宙的新創公司，缺乏專業的娛樂經紀公司所應具備的工作能力。 事實上，該公司至今為止的操作已多次引起粉絲不滿，不久前更引起G-Dragon全球粉絲進行卡車示威，要求建立公平的售票係統、保障粉絲優先權、提前公告演出資訊、設立防止黃牛轉賣的政策等等。

其實泰國當地主辦方早在4天前就通知演唱會無限期延期，有粉絲認為取消一事早有端倪。



此外，G-Dragon今年2月發行第三張錄音室專輯《Übermensch》，目前正在舉辦同名的第三次世界巡演。 繼上週在澳洲雪梨與墨爾本的演出後，本週將於台北連續舉行三場演唱會，接下來預計於7月19和20日在馬來西亞吉隆坡、7月25和26日在印尼雅加達、8月8日至10日至香港演出，隨後赴北美和歐洲繼續巡演。

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