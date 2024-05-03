新人男团将於TWS六月回归，正在香港拍摄新歌MV

今日据韩媒报导，所属社人士透露称男团TWS将於6月初回归、具体时间稍晚公开，目前正在香港拍摄新歌MV。

4月29日有网友在X（前Twitter）上PO出在香港街头偶遇TWS成员的照片，引粉丝猜测回归日程将近。



TWS是SEVENTEEN同门师弟，今年1月22日发行迷你一辑《Sparkling Blue》出道，首支主打单曲《初次见面没有照计划进行》人气高涨、三个月后仍在多个音乐榜位居排名上游，专辑销量亦超过50万张，令TWS跻身第五代男团代表性人物行列。 TWS是「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」的缩写，代表成员们一天24小时、一周7天都与粉丝和大众同在，用音乐超越时间与空间的限制。



TWS在首张专辑中展现全新曲风「Boyhood Pop」，少年感性和清爽旋律深深抓住乐迷的心，也令人好奇和期待他们在第二张专辑的精彩表现。



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