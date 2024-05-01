強勢出擊！頂流怪物新人女團 BABYMONSTER首次粉絲見面會，6月23日台北流行音樂中心話題登場

挾帶《SHEESH》⾳樂錄影帶狂破 1 億 8,500 萬次爆量收看、霸榜全台排⾏榜超強氣勢！聲勢如⽇中天的 YG 怪物新⼈女團 BABYMONSTER ⾸次海外粉絲⾒⾯會《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE》選定台北站，正式全⾯官宣！

⼀出道就坐擁超⾼⼈氣的 BABYMONSTER，即將在 6 ⽉ 23 ⽇台北流⾏⾳樂中⼼舉辦FANMEET 粉絲⾒⾯會，除了帶著⾸張 EP 作品《BABYMONS7ER》初登場，更準備誠意滿滿粉絲福利與⼤家開⼼⾒⾯，⾨票將在 5 ⽉ 7 ⽇中午 12 點拓元售票系統全⾯開賣。

BABYMONSTER，由 Ruka、Pharita、Asa、Ahyeon、Rami、Rora 和 Chiquita 七⼈組成，擁有亮眼外型與堅強實⼒，從歌唱、饒舌、現場演出都難不倒 BABYMONSTER！



暖⾝態度出道曲《BATTER UP》⾳樂錄影帶在只花 18 天飆到 1 億次觀看， ⼆個⽉內後衝破 2 億次，隨後帶著全新⾸張 EP《BABYMONS7ER》霸氣宣告回歸，⾸波主打歌《SHEESH》驚豔眾⼈，秒攻入全球 Spotify 排⾏及橫掃全台數位串流平台，僅花 10天，改寫紀錄成為出道以來，成為最快破億觀看⾳樂錄影帶，還有 EP 中掀起討論的《LIKE THAT》有請葛萊美獎入圍肯定 Charlie Puth（CP 查理）聯⼿譜曲打造。

出道後⾸次 FANMEET《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE》將從東京出發，雅加達、新加坡再到台北，消息⼀曝光⾺上成為熱搜，台北站將在 6⽉23 ⽇台北流⾏⾳樂中⼼，加入 Live Nation Taiwan 會員 5⽉6⽇中午12 點搶先購票，5⽉7⽇中午12點拓元售票系統全⾯開賣。



《BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE》

•演出⽇期：2024 年 6 ⽉ 23 ⽇（⽇）

•演出地點：台北流⾏⾳樂中⼼

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