孔明與「姜曉」鄭浩妍堪稱是她的孩子！李荷妮未正式出演《全知干預視角》卻美談遠播

《雞不可失》刑警們真的很要好呢～原來李東輝&鄭浩妍這對情侶都很受李荷妮照顧啊～

正在《One the Woman》當失憶小媳婦的李荷妮，從未正式出演《全知干預視角》卻接連兩週（9/18、9/25）被提及，也短暫視訊出演，原來是因為她相當照顧人，孔明、鄭浩妍、全炫茂以及李秀敬出演時都講了一段她的美談。

李荷妮曾在2019年與柳承龍、李東輝、陳善圭以及孔明主演電影《雞不可失》（炸雞特攻隊），劇中他們組成刑警團隊兼合開炸雞店，戲外也結為好友，在結束電影宣傳期後，仍不時相聚甚至公開為彼此應援。



孔明近日在《紅天機》飾演「亮明大君」，他出演了18日播出的《全知干預視角》公開一日行程，其中一段內容是和好友鄭浩妍一同進餐，鄭浩妍正是近日因《魷魚遊戲》炙手可熱的新星，劇中扮演脫北者「姜曉」，戲外也是李東輝的女友。

鄭浩妍和孔明聊起《雞不可失》，說自己是因為孔明的關係和李荷妮變熟，孔明就接著說：「（我們）是荷妮姐姐的孩子啊！」鄭浩妍笑著認同。孔明補充說明自己是因李荷妮才來到現在的公司，後來和公司裡同歲的鄭浩妍相識，三人漸漸變得親近。



鄭浩妍提議打給李荷妮，李荷妮拍戲忙中回撥，電話一開始就傳來她宏亮的聲音：「孔明啊！鄭浩妍！」三人閒話家常，孔明還撩(?)姐姐一下：「姐姐，怎麼那麼漂亮啊？」李荷妮回應：「知道為什麼嗎？我見你們的時候有化過妝嗎？」可見他們關係有多好。



李荷妮興奮又欣慰道：「我最愛的兩個新星在一起呢！兩人的作品都好期待，快點播出就好了。」兩個「孩子」一聽，也幫李荷妮宣傳：「《One the Woman》Fighting！」但李荷妮笑說：「不是要你們說這些才說的。」互動溫暖又逗趣。



▼李荷妮近日已看完《魷魚遊戲》，在鄭浩妍IG留言：「哭得很慘」



在演播室裡，孔明聊了《雞不可失》五位主演與幾位工作人員因特別合得來所以結下友誼，李荷妮在殺青時送了友誼戒指給每一位。注重健康的李荷妮，平時還會關心孔明的身體健康。



其他人紛紛稱讚李荷妮「人真的很好」，全炫茂也分享他曾經和李荷妮一同主持頒獎典禮之事。當時兩人沒有很熟識，但李荷妮得知全炫茂喉嚨狀況不好後，透過經紀人送來喉糖和相關藥品。



相隔一週25日的《全知干預視角》，輪到曾和李荷妮合作電影《沉默的目擊者》的李秀敬出演，談到李荷妮，李秀敬說：「姐姐曾說過我對戲時很有能量。」並解釋當時多虧了李荷妮給的能量，她才得以更有力的將能力還給她，共同創造了一場頗受好評的戲碼。



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（圖：《全知干預視角》@YouTube MBCentertainment 截圖、《全知干預視角》@MBC 截圖）

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