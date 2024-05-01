人氣女團IVE新歌MV出現「山水畫、裝飾結」等，遭中國網友指責「偷文化」！韓網友超強硬回擊

人氣女團 IVE 在上月29日帶著第2張迷你專輯《IVE SWITCH》回歸，並在當天公開主打歌〈해야 (HEYA)〉的MV。

在〈HEYA〉的 MV 中，成員們身穿韓服，並佩戴各種飾品，跳舞的舞台背景讓人想起山水畫，此外還出現菸斗、傳統扇子、玩物等傳統道具。安俞真也提到：「我們在〈HEYA〉中用韓國風格拍攝 MV 和準備服裝，這個非常有意義，準備的過程非常有趣，希望粉絲也能多多關注。」



하 우리 대한의 보물님께서 이번에 한국풍으로 찍어서 너무 의미있고 재밌었다고 글로벌 팬분들이 많이 관심 가져주셨으면 좋겠대... pic.twitter.com/UmynHEi7Gs — 초무 (@9_1_5_6_7) April 29, 2024

但...〈HEYA〉MV 公開後，卻遭到中國網民指責「偷走中國文化」，他們主張 MV 中出現的山水畫、畫卷、祥雲圖、裝飾結、扇子等要素都起源於中國。中國網友甚至找到製作 MV 插圖的朴作家的 IG 進行指責，他們主張「不要因爲文化上的自卑感。而偷取中國的傳統文化」，目前朴作家已經關閉留言。



對於中國網友的指責，也引發韓網友的不滿，在韓網引發熱烈討論。韓網友：「好討厭啊，萬物創造都是中國創造的？」、「說是文化自卑感，他們真的有文化自卑感」、「不好意思，你們不是把你們的東西都燒掉了嘛」、「哈哈，都是他們的，全世界都要嗎」、「傻瓜們又發瘋啦」、「他們的文化都燒光了，還往哪兒看」、「別發神經了」、「要麻拿出證據」、「只有中國有菸斗嗎」、「因爲都燒焦了，所以不知道中國文化是什麼啊」等等。

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