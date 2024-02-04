追星成功的典範！(G)I-DLE雨琦收到「本命」SJ厲旭送的咖啡車，開心喊「我是幸福的E.L.F.」

(G)I-DLE 雨琦一直都是著名的E.L.F.（Super Junior 粉絲名），本命是厲旭也是大家都知道的事！3日播出的《認識的哥哥》由 (G)I-DLE 作為嘉賓出演，雨琦也提到送厲旭咖啡車的插曲。

金榮澈問：「這裡不是有SJ成員嗎？（但是）你最近不是給厲旭送了咖啡車？爲什麼只送給厲旭？」雨琦說：「我一直都是E.L.F.，不久前厲旭前輩回歸歌曲叫《什麼都不做也沒關係》，我也想為他加油。但在這之前銀赫前輩送了咖啡車，但卻是什麼都沒有的『空殼咖啡車』，因爲太搞笑了，所以我才送上什麼都有的咖啡車。」



（延伸閱讀：厲旭收Super Junior隊友銀赫送「空殼咖啡車」，後輩頭號粉絲(G)I-DLE雨琦補上啦！）

之後，姜鎬童開玩笑問：「那雨琦為什麼喜歡厲旭？討厭希澈？」雨琦回答：「就只是如此而已！」姜鎬童又問不喜歡的原因是？雨琦表示人本來就只會照顧最愛的人 XD



今日（4日）換雨琦收到厲旭送的咖啡車啦！咖啡上的橫幅寫著「Super Lady Super 孩子們！Super Junior 厲旭請客 (G)I-DLE 可以做任何事」。雨琦也發了許多張認證照，並寫下「最棒的前輩！非常感謝」、「這真的是一輛什麼都有的咖啡車」、「我知道！我會去做所有想做的事」、「我是幸福的E.L.F.雨琦」。而厲旭也轉發認真照，要他們不要生病、健康地活動。



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