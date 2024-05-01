【韓網熱門】《淚之女王》裡郭東延的中文是金智媛教的

郭東延在採訪中表示，劇中印象最深的搞笑戲份就是講中文，編劇只說隨便講什麼中文都好，郭東延跟導演們為此開會討論了很久，最後決定講香菜。 拍的時候NG了好幾次，演姑姑的金正蘭一直笑場，最後就直接播出去了XD

最令人意外的是，「我的孩子，皇上」這句是金智媛提議的！金智媛說她看了很多中國電視劇，史劇裡經常出現這一句，給了郭東延很大幫助。



韓國網友評論：

1. 我當時笑到不行kkk

2. 居然是金智媛的idea，超級反轉kkk

3. 原來金智媛是笑湯匙（*天生搞笑的人）kkk

4. 金智媛是安靜低調的瘋子kkkkk

5. 金智媛搞笑之後獨自完成忍笑challenge kkk

6. 香菜那句是因為郭東延不吃香菜，為了去中國旅遊提前背下來的kkk

7. 我也看了很多中劇，能記住的只有비샤（陛下）、치라이바（起來吧）kkk

8. 看中劇的韓國人的特徵kkk

9. 「我的孩子，皇上」kkk宮斗劇100%每天出現的台詞kkk是看了《延禧攻略》《後宮甄嬛傳》嗎kkk

10. 郭東延發音很棒

11. 台詞跟秀哲的形象也超級合拍kkk

12. 歐尼推薦一些中劇吧

出處：https：//theqoo.net/hot/3210552685

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