【韓網熱門】tvN《淚之女王》收視率趨勢（劇終網評）

全國 / 首都圈

EP.1 5.853 / 6.495 ▽最低

EP.2 8.660 / 9.822

EP.3 9.594 / 11.125

EP.4 12.985 / 13.875

EP.5 10.964 / 12.197

EP.6 14.068 / 15.225

EP.7 12.833 / 14.048

EP.8 16.143 / 17.886

EP.9 15.570 / 17.236

EP.10 18.952 / 20.926

EP.11 16.767 / 18.509

EP.12 20.732 / 23.242

EP.13 20.179 / 22.257

EP.14 21.625 / 23.925

EP.15 21.056 / 23.920

EP.16 24.850 / 28.381 △最高

達成tvN歷代最高收視率

韓國網友評論：

1. 哇首都圈28%，真的超高啊大發

2. 金秀賢金智媛的化學反應太棒，下次換個好劇本再合作一次吧ᅲᅲ

3. 居然超過《SKY Castle》，在三大台裡僅次於《夫妻的世界》《財閥家的小兒子》

4. 最神奇是收視率一次都沒有掉下去過kkk祝賀演員和工作人員

5. 好厲害啊，最近很少見這樣的收視率了

6. 早就想棄劇了，為兩位演員堅持看完

7. 編劇真的要感謝演員... 如果沒有他們，誰要看這樣的故事

8. 劇本身配不上這麼高收視率

9. 一邊罵一邊看... 演員們的演技彌補了一切

10. 收視率完全靠演員們的能力，編劇貢獻度為零

11. 終於播完，嗷嗚受夠了

12. 我很喜歡16集，回味無窮的結尾ᅲ演員們辛苦了

13. 看完全集只有一個想法：這破玩意居然曆代第一？kk劇本水準真的很低，無聊的半個金順玉+舊時代曹誠模MV感性... 如果不是雙金，真的早就棄了

14. 這部劇讓大家知道金秀賢金智媛是多麼優秀的演員

15. 又沒內容又無趣，能有這收視率也是神奇

16. 幼稚得要死，但金智媛的美貌和演技死死抓住了我的腦袋，只能跟著看完

17. 居然長達2小時kkk昨天和媽媽一起從頭到尾邊罵邊看，如果沒有這些演員，收視率也就3%吧

18. 看完最後一集：我為什麼看了這個...

19. 就算蒙住眼睛和耳朵，這也是抄襲作家寫的劇kkkk

20. 因為有人消費，才會像這樣缺乏犯罪意識地抄襲和僱用吧，感覺好虛無

21. 這兩個月很幸福，現在要看什麼呢

出處：https://theqoo.net/hot/3207265732

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