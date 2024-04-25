最強保鑣竟然中彈！《支配物種》朱智勛智勇雙全揪內鬼！韓孝周公司面臨被收購危機惹禍上身（EP.3–4）

[有雷] 以未來科技為主軸的作品《支配物種》，其實內含政商陰謀論以及懸疑追兇，題材可說是相當廣泛。韓孝周公司受駭客的勒索病毒威脅，雖然決定付了贖金，卻也開始思考是否為公司內部的人即為駭客。她也開始懷疑起身邊的萬能保鑣朱智勛，他出現的時間點與過往都太過巧合，到底是敵是友？但為了保護韓孝周而中彈的朱智勛是否有生命危險？

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BF代表尹自由（韓孝周飾）雖然爽快付了800億贖金，但經過保鑣禹採耘（朱智勛飾）的分析，似乎真的有可能是公司內鬼所主導。加上洪秘書突然發生交通事故入院，尹自由開始調查背後原因，形跡可疑的竟是公司研究室的金博士，大家前往他家中，發現他早已留下手機不知去向，而輾轉調查一些非法移民，發現他先是前往越南，偽造了泰國護照而準備逃往其他國家。



原來過往尹自由曾讓金博士生病中的太太進行人體試驗，最終仍不敵病魔，金博士認為尹自由加速了太太的死亡，懷恨在心於是決定報復。在他認為自己安全輾轉離開韓國之後，在飛機上喝了一杯杯的酒，落地前即被通報死亡。消息傳出，尹自由更成了大家口中的下毒者。



對於保鑣禹採耘總是能夠很快速獲得正確資訊，並且協助尹自由正確的判斷，讓她開始懷疑這個保鑣是否有其他意圖，包含他第一時間出現在發表會後的車禍現場，以及以前兩人曾一起出現在總統勞軍卻發生意外大爆炸的地點，禹採耘也從未解釋過自己的過往。一切事情都讓尹自由開始懷疑他的意圖。



雖然禹採耘是前總統安排的人，的確也是帶有意圖接近尹自由，前總統因一時興起而前往軍營勞軍，卻有人提前得知了行程而引發一場大爆炸，讓前總統失去雙腿。前總統因此認為與他同行的人很可能就是幕後主使，尹自由即是他所懷疑的對象之一。禹採耘雖然刻意成為尹自由的保鑣，但卻真心為了保護她與幫助她，做了許多努力，雖被尹自由懷疑，他只說是自己的失職。



前總統的女婿，出價韓幣32兆希望收購尹自由的BF集團，包含其實驗室的機密研究成果，尹自由與好友兼技術負責人溫山（李茂生飾）討論，擔心BF還有其他的「無形資產」也會一同外洩，因此陷入了沉思。原本要與總理見面的尹自由，臨時因總理行程無法配合而取消，但回程尹自由的座車卻遭到攻擊，禹採耘奮力抵抗甚至中彈……



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