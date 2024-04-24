Apink普美认爱8年男友Rado，亲笔信向粉丝道歉！粉丝大支持：一定要幸福啊

23日上午，D社独家公开了女团Apink成员普美和乐团黑眼必胜Rado8年长跑恋情，引发了火爆的关注。

D社透露普美和Rado於2016年因合作歌曲而结缘，次年发展成为恋人，已经稳定交往了8年，身边有人都知道他俩是「已经许下了未来」的关系。随后普美和Rado均承认了恋情，韩娱圈又多了一对明星情侣。

普美之后又通过Apink的官方粉丝俱乐部公开了亲笔信，亲口向粉丝们承认了恋情，表示：「担心大家是不是被吓到了，也担心大家会受到伤害。 首先向因为这件事情而吓到的粉丝们道歉。 （我和他）因合作了多首歌曲而互相产生好感，一直谈恋爱到现在。 邂逅那样有智慧、聪明的人也让有许多不足的我逐渐成为更加成熟、健全的人。 现在写信的这一瞬间对我来说也很陌生，会担心，我尊重每一位粉丝的心，把这当作是大家对我的爱。 今后的我也会像现在的我一样，不会改变，依旧率直、积极向上，感谢大家，也对不起大家了，我爱你们。 」



普美的信中除了承认恋情之外，两次向粉丝道歉，引得粉丝们心疼不已，纷纷留言支持：「这有什么可道歉的，你只要幸福就行」、「不要觉得对不起我们，我最爱的本命，任何时候都要幸福啊」、「不管你谈不谈恋爱，我都支持你」、「好好交往，一定要幸福啊」等。

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