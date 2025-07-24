「E.L.F.偶像」又來了！i-dle雨琦送Super Junior咖啡車，貼滿自己照片稱「Super Star宋雨琦」

K-POP圈相當知名的偶像與「偶像的偶像」組合之一，i-dle雨琦和Super Junior厲旭又有互動，Super Junior正值20周年重大活動，身為鐵粉E.L.F.的雨琦果然再次應援！

19日Super Junior其實已是「末放」（最後的音樂節目打歌），Super Junior赴MBC《Show！音樂中心》打歌，雨琦送上咖啡車。據Super Junior成員發的照片和現場粉絲照片，雨琦招牌霸氣在寫下：「Super Star宋雨琦光靠普通的咖啡車不夠Like that 成為全場焦點！」「為Super Junior送上出道20周年的祝福！」還貼滿自己的照片，貼得比Super Junior的照片還多還多XD。



咖啡車兩側則寫「Super Star的傑作，宋雨琦給Super Junior前輩和E.L.F.的」、「Express Mode（急速模式，Super Junior主打歌名），帶著E.L.F.和Super Star幫手雨琦走向未知的世界吧」、「祝賀Super Junior 20周年」。特地用藍色愛心標明不止給Super Junior，還要給前來應援的E.L.F.，相當貼心。

身為雨琦的本命（最愛），厲旭發限時動態寫下：「雨琦啊，謝謝祝賀我們20周年！！！！咖啡車和便當讓我們充滿了力量！更感謝對我們E.L.F.們的照顧（藍心）。雨琦也不要生病要好好活動！！！」更特地用雨琦國家（中國）的使用的簡體中文字寫「謝謝你雨琦」。



藝聲則和希澈、厲旭一起合照寫「永遠的ELF雨琦（讚）」，神童則寫「雨琦真的是最棒的！謝謝雨琦啊！ㅜ」。



希澈發了和成員們當日的合照，還有和咖啡車的合照，加上末放感想說：「我小小可愛的E.L.F.們，還有親愛的成員們、總是辛苦的化妝師們、一起打拚努力的經紀人們，以及SJ的忠實粉絲、Super Star宋雨琦，謝謝大家（藍心）。PS.藝Sex（藝聲）那不是中指，圭賢生病了不能合照，最後我的手TOMBOY」雨琦留言「宇宙大明星多吃點，加油~~（藍心）」。



銀赫：「多虧了我們E.L.F.（feat. Super Star宋雨琦）順利結束了20周年活動！辛苦的成員們、工作人員們，還有E.L.F.們，真的非常感謝你們（藍心）。」雨琦留言「前輩最棒～～～（愛心眼臉）」。



Super Junior 20周年的打歌活動雖已結束，但下個月下旬開始就是巡迴演唱會了，首日22日首爾場還會有線上直播，香港、澳門、台灣、馬來西亞、泰國及印尼等地都會有影院直播。



*雨琦與本命厲旭過往互動回顧：

‎〈(G)I-DLE雨琦展現真粉面貌！首曝SJ厲旭是本命的理由，韓文名完全是命中注定〉‎

〈「我的偶像來我的演唱會」！SJ厲旭到(G)I-DLE演唱會看雨琦啦！被嫌棄(?)的D&E也在〉

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞