ILLIT才出道再惹風波！未成年成員穿針織裙玩challenge，整個大透光！網友：照片還好，影片是讓人驚嚇的程度

HYBE旗下公司BELIFTLAB推出了新女團ILLIT，由5位成員組成，團名意為「I will it」， 出道曲《Magnetic》一公開即空降美國公告牌billboard Global 200，成為K-POP的新大勢。

最近ILLIT成員Iroha（外園 彩羽）邀請了男團RIIZE成員Shotaro（大崎將太郎）一起挑戰了ILLIT的歌曲《Lucky Girl Syndrome》。 Iroha穿著粉綠色的露腰短T，搭配針織超短裙，舞動時裙角飛揚，超具活力。 但細心的粉絲發現，因為裙子是針織材質，縫隙較大，跳起舞來透光明顯，能夠清晰地看到Iroha的大腿。



最重要的是Iroha2008年出生，今年才滿16歲，還是個未成年少女，造型師應當考慮到她的年紀，哪怕是舞台服，也不該如此透光。 有網友將相關影片發布在了韓網交流網站，很快就引來大批網友的圍觀和留言，眾人紛紛譴責：「就不能在裡面加上底襯嗎？」、「照片上看不出來，影片動態特別明顯，看得一清二楚。 加個底襯是很難的事情嗎？放在以前可以算是性感風格，現在完全是裝作清純風，實則玩暴露」、「才16歲，還是個孩子啊，這幫人是瘋了吧」、「沒有底襯就讓成員穿，多沒腦子的人才做得出這種事情啊，即使不是粉絲我也想要罵公司」、「安全褲也要穿啊」、「什麼爛針織裙，根本就是透視裝」、「 HYBE什麼鬼，應該告他們」、「物化女性」、「還有這裙子也太短了吧」、「故意讓她們穿的吧，服裝師不可能不知道，整個公司都很詭異」、「這不是裙子，是網紗」、「哪怕是成年成員穿也太過分了吧，最近女團怎麼都這麼暴露」、「妝容和特別像兒童服的衣服讓產生距離感，居然還這麼露骨」等。

早前，ILLIT公開新曲MV時就曾引發過爭議，大量網友指責MV含有擦邊以及戀童元素，成員們的幼態神態以及宛如偷拍般的視角都讓歌迷很不適。

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