始源中文提台灣「颱風」好暖心♥ 曝教會友人替地震祈禱：我們都很擔心、很感謝、很愛你們

Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）20日來台舉行末場「L.S.S.THE SHOW : Th3ee Guys」巡迴演出，加上嘉賓希澈，四成員整場對台灣E.L.F.表達了無數次愛意與感謝，安可時刻始源這段話或許是最感人的。

始源盡量用中文一字一句清晰的表達：「來這裡之前，有特別想對大家說的話，最近台灣有很大的one fact（一個事件）對吧？很多韓國朋友們，他們都擔心你們，很多韓國基督教、基督教人pray for you。所以我想說……『颱風』經過之後……美好的日子會到來。」



等等，颱風？始源說了「颱風」讓台下E.L.F.一頭霧水，E.L.F.群起糾正他應是「地震」，翻譯Swan也幫E.L.F.轉達是「地震」才對，不過始源回應：「哎我知道……你們懂吧？地震我知道！我不想說地震！」面對笑聲，他激動解釋自己並不想提「地震」二字，是種「隱喻」，或許是擔心E.L.F.對於地震有陰影而避談那兩個字，現場E.L.F.恍然大悟、對他的暖心之舉感動不已。



「所以我想說不要擔心，我們韓國也是，很多韓國朋友也是，在一起你們（跟你們在一起），很多擔心你們，我們也是L.S.S.（我們L.S.S.也是），很擔心你們。我想說，永遠，我們在一起。」最後用英文傳達：「謝謝台灣，總是很感謝，一切超出感謝，我要向你們說，我非常愛你們，還有上帝保佑你們、耶穌非常愛你們。」



雖然最後又是他招牌的基督教祝福詞，E.L.F.都笑了，後面成員們還歪樓講到始源很容易表演脫序講這些用語，不過不可某否認他的關心、擔心與暖心，給了仍在台灣持續遭遇餘震的E.L.F.很大的力量♥

▼相關影片



*延伸閱讀：

‎韓國也關心台灣地震！Super Junior圭賢繁體中文關心ㅠㅠ GYUBIN、15時泰彬、TRI.BE Jia公開問候‎／

‎希澈真的登場了！Super Junior-L.S.S.延續傳統嘉賓一定要上台還要安可！

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞