VIXX忙内HYUK入伍，三名哥哥摸摸平头送别

1995年生的VIXX忙内HYUK今（18）起入伍，是团体最后一名履行兵役者。

‎上月21日即有消息HYUK本月18日入伍，今日所属经纪公司COMPANION COMPANY发布新闻稿宣布HYUK正式入伍，进入训练所进行基础军事训练后，会服替代役，并请外界不要前往训练所打扰，「HYUK将诚实履行兵役，会以更加成熟且健康的面貌回归，希望大家多多喜爱与支持」。



HYUK在上月30日举行了粉丝演唱会「Home」，演唱会中向粉丝表达「我会努力成为大家更宽敞更大的家」，希望粉丝们也要健康的替他加油、等待他回归。入伍前夕HYUK转发粉丝演唱会相关贴文，再次感谢「成为我『Home』和一起制作『Home』的所有人」。公司IG也发了一则他搞怪的「冻结的汉江上有只HYUK猫走来走去」cover挑战，这可能是他近期最后的「长发」照了，因为稍早他便发布了入伍前理成平头的照片。



照片中，他摸著自己的平头，手里捧著疑似是入伍送别的蛋糕，还有张他和被推成自己昵称「효기」的落发合照的可爱相片。他入伍，当然也少不了VIXX哥哥们的送行，N、LEO与KEN都没缺席，更亲昵摸摸他的平头。除了和成员们合照，他也和家人们留下合影。



▼2天前VIXX私下聚会过，LEO写下「我们孩子们」，也许正是成员们为HYUK饯别



▼队长兼大哥的N（车学沇），几分钟前亦更新IG限时动态，用emoji再次摸摸HYUK的头：「忙内一路顺风！」温暖又带点伤感



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