Apink 今年迎出道13週年！將在19日發行粉絲頌外，還將以完整體出演《認識的哥哥》

今日（17）JTBC 表示，即將迎來出道13週年的 Apink 將出演《認識的哥哥》，這也是她們第三次與哥哥們見面。

Apink 在2017年、2018年出演《認識的哥哥》時，不僅展現意想不到的多樣的舞台和個人技，還以精湛的口才讓姜鎬童和金希澈超驚慌，每次出演都成爲話題。今年將迎來出道13週年的她們，這次又會帶來什麼笑點呢 XD



目前在各個領域中活動的成員們，久違地再聚再一起，也是節目的另一個看點！上個月以個人單曲專輯《BAD》回歸的金南珠、在熱播劇《淚之女王》飾演「羅秘書」一角的尹普美、在選秀《Girls on Fire》擔任製作人的鄭恩地，還有一起拍攝廣告的朴初瓏和吳夏榮，期待她們在節目中分享各種花絮呢！而這集《認識的哥哥》將在27日晚上8點50分播出。



另外，今年迎來出道13週年的 Apink 在每年4月出道紀念日（4月19日）前後都會公開粉絲頌，展現出對粉絲的愛。今年在4月19日當天，公開的粉絲頌將帶來溫暖的春天氣息，這也是她們繼去年12月聖誕節歌曲〈PINK CHRISTMAS〉後時隔4個月的完整體新曲。



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