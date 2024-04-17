Apink 今年迎出道13周年！将在19日发行粉丝颂外，还将以完整体出演《认识的哥哥》

今日（17）JTBC 表示，即将迎来出道13周年的 Apink 将出演《认识的哥哥》，这也是她们第三次与哥哥们见面。

Apink 在2017年、2018年出演《认识的哥哥》时，不仅展现意想不到的多样的舞台和个人技，还以精湛的口才让姜镐童和金希澈超惊慌，每次出演都成爲话题。今年将迎来出道13周年的她们，这次又会带来什么笑点呢 XD



目前在各个领域中活动的成员们，久违地再聚再一起，也是节目的另一个看点！上个月以个人单曲专辑《BAD》回归的金南珠、在热播剧《泪之女王》饰演「罗秘书」一角的尹普美、在选秀《Girls on Fire》担任制作人的郑恩地，还有一起拍摄广告的朴初珑和吴夏荣，期待她们在节目中分享各种花絮呢！而这集《认识的哥哥》将在27日晚上8点50分播出。



另外，今年迎来出道13周年的 Apink 在每年4月出道纪念日（4月19日）前后都会公开粉丝颂，展现出对粉丝的爱。今年在4月19日当天，公开的粉丝颂将带来温暖的春天气息，这也是她们继去年12月圣诞节歌曲〈PINK CHRISTMAS〉后时隔4个月的完整体新曲。



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