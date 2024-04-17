女團ICHILLIN'受邀KBO培證英雄開球，忙內Chowon遭界外球擊中暫停活動

女團ICHILLIN'老么成員Chowon（初願），昨（16）日傳出在棒球場遭球擊中送醫，今（17）日經紀公司證實此事且宣布其暫停活動。

ICHILLIN'昨受邀KBO（韓國職業棒球聯盟）培證英雄（Kiwoom Heroes）開球並演出，比賽中途便傳出成員Chowon遭界外球擊中短暫失去意識，Chowon後來隨著球團與經紀公司人員一起前往醫院接受檢查，檢查結果並無大礙。由於此突發狀況，原訂的ICHILLIN'中場表演取消。

▼ICHILLIN'賽前錄製影片，負責開球的為E.JI與Yeju



▼現場開賽影片



經紀公司KM娛樂今早回覆‎《TVDaily》證實Chowon遭球擊中送醫一事，也說明Chowon情況並不嚴重但需要休息。然而接近午時，KM娛樂向各大媒體發表聲明，說明事發經過外，宣布根據醫囑以及和Chowon的充分討論之下，決定讓Chowon暫停活動使其專心休息。ICHILLIN'少了忙內Chowon，將暫以6人制活動。



KM娛樂向ICHILLIN'粉絲及棒球迷表示歉意，也對事發到現在都極力處理的培證英雄致歉、道謝，最後表明會盡力幫助Chowon恢復健康。



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