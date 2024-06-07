【韓網熱門】俞承豪：覺得自己長得很油膩，除了我別人都很帥！網友：麻煩去看下眼科

俞承豪啊，你俞承豪啊，妳是不是對自己的顏值有什麼誤解？

日前，俞承豪作客了YouTube綜藝「Young K的K生存記」，和主持人暢聊。 聊天途中兩人談到了顏值，於是引發了以下的對話：

俞承豪：會一直看（我的臉），我覺得自己長得好油膩啊！

Young K：？？？？ （一臉問號的表情）

俞承豪：真的很油膩！

Young K：不是的！你錯了！快修正！改變一下心理！那你覺得誰長得帥？

俞承豪：除了我，大家都很帥！

(내 얼굴을) 계속 보잖아? 그럼 되게 느끼하게 생겼어

?

진짜 되게 느끼해

안 그래! 넌 틀렸어! 수정해! 마음 고쳐먹어! 그러면 잘생긴 건 누군데?

나 빼고는 다 잘생긴 것 같애



아니 승호님 이게 무슨말이에요.. 영현이가 아니라고 당장 사과하래서 사과하심ㅠㅋㅋ pic.twitter.com/S8CjMGjdnZ — ᴋᴀɴɢ ʜᴇᴀʀᴛ ♪ (@eternalhr8) May 31, 2024

這一段內容很快就在韓網引發了網友的討論：

1. 歐巴，那麼請你和我結婚吧

2. 嗯？？？？喂！！！！

3. 你快點道歉，以及你快點承認自己長得帥

4. 那麼要不要和我換臉？

5. Young K的話沒錯，承豪啊，是你想錯了

6. 承豪啊，你從小時候就很帥

7. 是你眼光太高了吧？ 是不是被誇太多次，導致自己都不太清楚

8. 承豪啊， 家裡沒有鏡子嗎？

9. 你錯了，單純是你錯了

10. 你是不是對油膩這個詞有什麼誤解？

11. 承豪，去看一下眼科吧

12. 看到Young K的否認，我就安心了

13. 我要生氣了

14. 求你不要這麼客觀

15. 長這麼帥還覺得自己不帥，是不是身邊有什麼一直給他灌輸他不帥的想法啊

16. 帥哥都那麼謙虛嗎

17. 承豪，我勸你別讓我生氣

18. 有10億，但顏值隨機vs以俞承豪的臉活著， 俞承豪你自己也會選後者吧

19. 恭喜你上榜帥哥瘋言瘋語榜

20. 那我這樣的人是不是要去死？

21. 他是不是被人gaslighting了？

22. 喂，你快醒醒吧

23. 你這話說的就有點過分了啊

24. 承豪啊， 你一定要聽Young K的話啊

25. 不不不，你是濃顏，一點都不油膩，就喜歡你這種

原文：https://theqoo.net/square/3265214386

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