【韩网热帖】如果人的寿命缩短至35岁，从现在开始你要做什么

人生绕不开死亡的话题，相信大家至少想过一次相关的事情吧。

Theqoo上最近有网友讨论「如果人类的寿命缩短到35岁，从现在开始你要做什么」的话题，引爆网友热议：

1. 我已经在天国了

2. 啊，我的时间也所剩无几了

3. 笑死我了，笑到哭

4. 我一定疯狂吃那些一直忍著没吃的食物，早知道这么年轻就要死为什么要忍著不吃辣不吃甜食呢

5. 嗯，我可能在写遗书吧

6. 问这个问题之前，不应该先确认一下我是不是还活著，这才懂礼貌啊

7. 立马辞职，还赚什么钱啊

8. 我都已经死了5年了

9. 我已经死了很久了

10. 我已经化成灰了

11. 那我一边做兼职生一边生活，不想正式工作，太棒了

12. 疯狂旅行

13. 啊，那我岂不是今年就要死了，立马辞职

14. 马上就要轮到我了，我会去旅行狠狠花钱

15. 做好死的准备

16. 等我生完孩子再让我死吧

17. 已经躺在了棺材里

18. 不知道哪一天就会死，还不如像这样有个固定的寿命

19. 疯狂追星

20. 和朋友们一起花钱，然后做好赴死的准备

21. 真好啊，我的人生还剩下5年，不用再考虑未来，可以做自己想做的事情

22. 反正都快死了，再也不需要存钱了

原文：https://theqoo.net/square/3178853115

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