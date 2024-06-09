【韓網熱門】 女生會嫉妒的女生的特徵！留言五花八門，第一條評論就讓人爆笑

（以下內容無任何雌競引導！！！）theqoo上有網友詢問「女生們會嫉妒的女生的特徵」，引發了廣大網友的討論和留言。

韓國網友評論：

1. 搭電梯的時候看見拎著炸雞的女人，羨慕嫉妒恨啊，因為我也好想吃啊

2. 中樂透大獎的女人

3. 有錢且自信的女人

4. 金湯匙出生的女人

5. 在首爾有自住房、有1億現金以上、高自尊，熱衷於自己的事業，不是嫉妒，只是單純的羨慕

6. 超級羨慕在首爾有房子還有車的女人

7. 在一週只上4天班工作的女人

8. 今天吃了獵奇辣炒年糕的女人

9. 有很多肌肉的女人

10. 牙齒和視力都很健康的女人

11. 不運動就天生有肌肉的女人，太羨慕了，因為我超級討厭運動

12. 羨慕大胃王

13. 體力好的人

14. 有自信，且做什麼事情都遊刃有餘的女人

15. 有錢，個子高，體力好，擁有我所沒有的那些人都讓我非常羨慕

16. 沒有生理痛和經期綜合症的女人

17. 活得很隨意，吃的很隨意，運動也很隨意，但非常健康的女人

18. 有能力有財力，身材好

19. 可以去聽我本命演唱會的女人，有錢的女人，過著華麗單身生活的女人

20. 我羨慕那些自信滿滿，不管做什麼事情都做得很好的人

21. 非常自律的女人，好奇她們到底是怎麼做到的

22. 不分性別，會說話，會寫文章，我都很羨慕

23. 羨慕那些養貓的女人

24. 吃多了也不長胖的女人

原文：https://theqoo.net/square/3265195244

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