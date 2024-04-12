才剛推出新歌！《請回答1988》OST《惠化洞》演唱者朴寶藍突然去世，享年30歲！

昨日晚（11日），歌手朴寶藍去世，享年30歲。 當前，警方正在調查死因。

據報導，朴寶藍於當晚和2名女性朋友一起喝酒，在廁所裡暈倒。當時朴寶藍趴在化妝台前，已經失去意識，119救援隊對朴寶藍進行了心肺復甦術，但她沒有恢復意識。警方將委託國立科學調查研究院進行屍檢，調查正確的死因。

今日（12日），朴寶藍所屬經紀公司公開了這一噩耗，稱朴寶藍與11日晚突然離開人世。經紀公司方面表示：『向大家傳達了悲痛和心痛的消息，朴寶藍突然離開了我們。同僚藝人和職員們都在非常大的悲痛中深深哀悼故人。接著，還囑咐道：「向支持朴寶藍的粉絲們傳達突然的消息，更加讓人心痛。懇切地希望大家不要進行推測性報導，讓陷入悲傷的遺屬和同事們能夠追悼故人。」



朴寶藍於2010年參加了知名選秀節目《Super Star K》第二季，並取得了不錯的成績。 2014年她憑藉歌曲《變漂亮了》正式出道，之後演唱了人氣韓劇《請回答1988》OST《惠化洞》。今年是她出道10週年，2月她和《Super Star K》第二季的冠軍許閣演唱《真好》，當時經紀公司表示：「為了迎接出道10週年，朴寶藍將以此發行專輯為開段，正在準備正規專輯。」本月3日還推出了一首新歌《想你》。



此外，2017年朴寶藍和徐仁國公開戀情，但2018年兩人宣佈分手。

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