好想擁有全部！麥當勞X春植聯名人偶上市，還有新口味紅薯薯條喔
廣告

好想擁有全部！麥當勞X春植聯名人偶上市，還有新口味紅薯薯條喔

生活   2024年4月13日   星期六15:34   Tracy  

（封面圖源：麥當勞）

韓國麥當勞正式宣佈攜手KAKAO FRIENDS人氣玩偶「春植」開展跨界合作，將現代速食和可愛玩偶創意碰撞，用年輕人喜聞樂見的方式傳遞文化融合的魅力。

4月12日起只要購買全新上市的「春植紅薯薯條」特別套餐的顧客就能獲得春植麥當勞限定玩偶。 紅薯薯條比起傳統馬鈴薯所做的薯條，有著獨特的清甜和酥脆口感。

春植限定玩偶共有4款，外賣員春植、雪糕春植、薯條春植和包裝袋春植，都戴著麥當勞象徵性的小紅帽，複刻了麥當勞經典的紅黃配色。

消息一出已然在韓網上掀起搶購熱潮，大家紛紛表示：「全部拿下，無法選擇」、「真的太可愛了」、「麥當勞聯名一直走在最前端」、「為了春植我也要去吃麥當勞」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 生活 » 好想擁有全部！麥當勞X春植聯名人偶上市，還有新口味紅薯薯條喔
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手