朱智勛這保鑣太有安全感！《支配物種》成功企業家韓孝周處處受威脅！腹背受敵誓言揪出內鬼！（EP.1– 2）

[有雷]剛開播的《支配物種》首集即呈現緊張氛圍，國內企業BF致力於研發「培養肉」取代真實肉類，企業負責人韓孝周在發表會後卻意外受傷入院，公司內部網路也遭駭客入侵。在公司陷入困境之際，有一位超強退役軍官朱智勛，前來應徵成為韓孝周的貼身保鑣…

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BF企業為韓國國內致力於研究「培養肉」的大型企業，倡導著「BLOOD FREE」不殺生理念，連動物肉都改為人工培養。不過這樣的企業卻是令大眾有著兩極化的反應，有人支持不殺害生命，但當然肉類畜牧業者也走上街頭抗議。在結束發表會後，BF代表尹自由（韓孝周飾）座車卻因有抗議者從天橋上一躍而下，讓代表受到輕傷而送醫。



尹自由除了備受爭議外，還傳出了公司的培養液其實帶有細菌的傳聞，此外公司的電腦因為被駭客入侵而所有檔案都被鎖住，中了勒索病毒，讓尹自由必須思考究竟應該付錢贖回資料？或是找電腦高手來解開此病毒。不過此知名駭客從未失手，也沒人能夠不付錢就拿回資料，這讓尹自由與其團隊都陷入沉思。



前總統找來了海軍司令部出身的大尉禹採耘（朱智勛飾），提到某次自己帶著幾位重要部長與企業代表海外出巡，尹未來也在其中，總統臨時決定視察駐外軍隊，沒想到一抵達軍隊駐紮區域後卻發生了大型爆炸事件，這也讓總統失去了雙腿。由於這是臨時的行程，前總統懷疑飛機上的幾位部長與貴賓其中內神通外鬼而企畫了這場意外，尤其尹自由有高度嫌疑，希望禹採耘能夠接近她並調查出真相。



禹採耘也參與了BF企業的發表會，在尹未來受傷時他也積極幫忙送醫，於是令BF團隊注意到此人，加上他的履歷相當優秀，於是將他找來並且作了一連串的測試與考驗，打算聘用他擔任尹未來的保鑣。禹採耘身手矯健，觀察力也相當強，不過尹未來始終未能對他放下戒心。



尹未來提到自己被駭客所威脅，禹採耘與她討論之後，尹未來決定付款800億贖金，但在解鎖檔案的同時，也擔心已被駭客複製實驗室的機密技術文件。此時禹採耘以自己的親身經歷，觀察出駭客所使用的文字習慣與以往慣用的方式有些微差異，並且在第一時間告知尹未來，此時尹未來的秘書也發生交通事故陷入昏迷，因此，尹未來開始思考自己的團隊是否可能有內鬼……



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