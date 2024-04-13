好想拥有全部！麦当劳X春植联名人偶上市，还有新口味红薯薯条喔
广告

好想拥有全部！麦当劳X春植联名人偶上市，还有新口味红薯薯条喔

生活   2024年4月13日   星期六15:34   Tracy  

（封面图源：麦当劳）

韩国麦当劳正式宣布携手KAKAO FRIENDS人气玩偶「春植」开展跨界合作，将现代速食和可爱玩偶创意碰撞，用年轻人喜闻乐见的方式传递文化融合的魅力。

4月12日起只要购买全新上市的「春植红薯薯条」特别套餐的顾客就能获得春植麦当劳限定玩偶。 红薯薯条比起传统马铃薯所做的薯条，有著独特的清甜和酥脆口感。

春植限定玩偶共有4款，外卖员春植、雪糕春植、薯条春植和包装袋春植，都戴著麦当劳象徵性的小红帽，复刻了麦当劳经典的红黄配色。

消息一出已然在韩网上掀起抢购热潮，大家纷纷表示：「全部拿下，无法选择」、「真的太可爱了」、「麦当劳联名一直走在最前端」、「为了春植我也要去吃麦当劳」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 生活 » 好想拥有全部！麦当劳X春植联名人偶上市，还有新口味红薯薯条喔
© 2024 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手