KakaoFriends哈利波特聯名系列來了！「Ryan騎掃把」上線一天就售罄，「春植魔法斗篷」冬日必備

喜歡哈利波特以及Ryan和春植的朋友看過來！這次的聯名系列就是以Ryan和春植為主角，披上斗篷、騎著掃把的小傢伙太可愛啦~

KakaoFriends上週預告即將推出哈利波特聯名係列後立即引起粉絲關註，最近放出的實物圖更沒讓人失望，品類繁多且設計精緻，一起來看！

首先是Ryan和春植的變裝秀，他們時而穿上霍格華茲校服、圍著葛來分多圍巾，時而換上葛來分多的紅色魁地奇球袍、 手握獎杯和金探子，還戴上分類帽，校園生活十分充實：









九又四分之三月台看似普通擺件，其實Ryan頭頂的數字部份是小夜燈，放在床頭或走廊都很合適：



春植正在向著九又四分之三月臺衝刺！





水晶球裡的春植也很可愛，搖一搖就有金色和銀色閃片飛舞，仿彿被魔法環繞：





鑰匙圈出了4款，立體和平面設計都有，其中騎著掃把的Ryan已經火速售罄等待補貨啦！









毛毯類的物品冬天很需要！除了通常款的四方形毛毯，還推出了附有尖尖帽子的斗篷型毛毯，可愛又溫暖：









春植和生日蛋糕造型的掛件式小包包、站著一隻貓頭鷹的的馬克杯，都有小小巧思：





此外還有各種文具，例如中性筆、記事本、立體卡片、貼紙等等，售價都在三四千韓元左右，堪稱物美價廉~



小編看完後對斗篷毛毯和蛋糕小包包尤其心動，目前韓國線上和線下旗艦店都已上架，好想立即衝過去大買特買XD

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