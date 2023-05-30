Bunnies們準備好沒～NewJeans又要和麥當勞聯名啦！這次有限定包裝和菜單，台灣、香港都會上市！

今年2月，麥當勞宣布和「大勢女團」NewJeans 合作並推出「奶油洋蔥麥脆雞堡」，不過當時只有在韓國才有。

近日，麥當勞宣布將在下個月開啟「Crispy Chicken World」活動，並與 NewJeans 展開第二波合作。計劃在亞洲10地推出 NewJeans 的廣告外，還會販售各地特色的雞肉菜單。令人期待的是...這次的聯名會推出限定包裝（紙袋、杯子等），兔子真的超可愛呀！

而這次的活動將從6月1日在韓國開跑，接著陸續到菲律賓、泰國、印尼、汶萊、馬來西亞、香港、台灣、新加坡和越南。香港上市的時間是10月24日、台灣是10月25日，Bunnies們記得筆記好時間啦！



NewJeans 是 HYBE 旗下子公司 ADOR 去年8月推出的女團，出道同時憑藉首張迷你專輯《NewJeans 》的三首主打歌〈Attention〉、〈Hype boy〉和〈Cookie〉獲得綜合症級的人氣。之後發行的單曲專輯〈OMG〉和〈Ditto〉也橫掃國內外音源排行榜，成爲全球大勢女子組合，廣告代言接不完。



另外，NewJeans 將在7月1日和2日於SK奧林匹克手球競技場舉行出道首次粉絲見面會〈Bunnies Camp〉，目前門票已經全部售罄。而她們也正在準備回歸，有望在7月中旬發表先行曲和專輯。



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