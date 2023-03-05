【韓網熱議】如果一條街上有這5家速食店的話，想吃漢堡要怎麼選？其實這家本土餐廳也值得推薦

也許是最近韓國物價瘋漲，導致了速食餐廳人氣爆棚。

速食被不少人吐槽是垃圾食品，非要這麼說的話，其實漢堡有些委屈，漢堡結合了脂肪、碳水化合物、蛋白質，是飽腹神器，加上一個套餐才不到10000塊（韓幣，下同），對不少學生黨、剛出社會收入不穩的年輕人來說，速食餐廳反而是上上之選。 如果不在意熱量的話，充滿油香味的炸雞漢堡、薯條、蛋撻也很誘人。

韓國除了KFC、麥當勞、漢堡王這種全球聞名的速食連鎖店之外，還有本土的Lotteria和MOM's TOUCH，最近韓網上就有一條熱度極高的討論帖，「如果一條街上有KFC、麥當勞、漢堡王、Lotteria和MOM's TOUCH，你們會選擇哪家？」。

韓國網友們的討論十分熱烈，各有各的道理，各有的的口味。 有網友去麥當勞只會點「麥辣雞腿漢堡」，有人去KFC只為了那口熱乎乎的蛋撻，有人去漢堡王是因為肉多.......



Lotteria和MOM's TOUCH作為韓國本土速食品牌，在國際品牌夾縫中存生，也有一定的地位，Lotteria推出了非常符合本地人口味的米飯漢堡，將麵包換成了米飯，口味非常奇特。 他家的熱賣漢堡則是「蝦肉漢堡」，蝦肉緊實多汁，吃一口滿嘴海洋的味道。



MOM's TOUCH和KFC打對台，既有漢堡也有炸雞，是便宜又好吃的存在，在網友們中還流傳著一句「有錢漢堡王，沒錢MOM's TOUCH」。 炸雞漢堡是常青樹一樣的存在，醬料是獨家配方，不會膩，是別家買不到的味道。

其實，哪怕是麥當勞這類全球型連鎖店，到了本土之後口味都會有改變。下次去韓國，如果不介意吃速食餐廳的話，這幾家都可以去嚐嚐看喔。

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