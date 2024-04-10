【專訪】《7人的逃脫》《7人的復活》李準聊到嚴基俊：只需要信任且跟著他走

「狗血劇教母」金順玉所寫《7人的逃脫》續集，Viu Original原創劇集《7人的復活》日前重磅開播，主演「閔道赫」李準接受了KSD韓星網專訪。

問：金順玉編劇的作品一直都是反轉再反轉，讓觀眾猜不透劇情，作為主演之一，拍戲時是否知道自己扮演的角色的劇情走向？（因為有不少作品拍攝時為了保密，不會給演員全部的劇本）

答：在拍攝過程中，完全不知道劇情接下來會發生什麼事，所以當下一集劇本出來的時候都會引發我好奇心。



問：劇中和「莫奈」有情感牽扯，其實有不少觀眾很喜歡看你們同框，《7人的復活》中兩人還會再續前緣嗎？

答：和《7人的逃脫》不同，在《7人的復活》會出現更直接的關係，會是《7人的復活》的看點。



問：這一次的《7人的復活》中，最讓演員們印象深刻的場景，或是難忘的時刻？

答：閔道赫和其他角色展開復仇的每個場面都令人興奮，因此一刻也不能移開視線。演員趙在允（飾演南哲宇）和尹泰榮（飾演姜杞卓）總是讓片場變得活潑，我記得我一直笑，很有趣，當我們之間的幽默互通的時候。

問：危機中奇蹟般生存下的「閔道赫」，在全新一季《7人的復活》中會有什麼樣的變化？

答：《7人的逃脫》裡我的角色可能比較輕鬆，但《7人的復活》裡他發誓要報仇，會變得更加深沉且有所成長。



問：和嚴基俊有不少對手戲，有從前輩身上學到什麼嗎？印象最深刻的對手戲是哪一場？

答：因為他有很多經驗，所以總讓我感覺備受照顧，和基俊前輩一起拍攝時，只需要相信且跟著他走。



問：最近在《強心臟VS》透露了綜藝方面的野心，可否透露最想出演哪些類型的綜藝節目呢，以及希望通過綜藝展現哪些大眾不知道的面貌？

答：我沒有特別喜歡的綜藝節目。過去一段時間我上過很多不同類型的綜藝節目，多虧了廣播、演技、舞臺等多種類型的體驗，我想我在任何節目都能盡情玩得開心。

Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》逢星期五、六晚上10時30分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《夜限照相館》、《抓住你的衣領》和《美女與純情男》，免費盡覽最新韓國話題劇集。

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