Disney+年度大劇登場！韓孝周《支配物種》化身腦性女總裁　4大必看亮點與朱智勛對戲火花十足

由Disney+原創韓國劇集《支配物種》，已經被不少網友封為繼《MOVING異能》之後最期待的韓劇大作。早在去年就已經殺青，經過一年的漫長等待之後終於要在4月10日首播。男女主角找來韓孝周搭檔朱智勛，而韓孝周也從「最強母親」變成「腦性女總裁」，朱智勛更化身為最帥保鑣，兩人將攜手經歷一場驚心動魄的商場殺機！

韓孝周的演技轉捩點

被稱作「浪漫劇女王」的韓孝周，早期因為魅力滿點的微笑快速在戲劇圈走紅，從《解語花》到《愛上變身情人》都能再次感受到韓孝周溫暖又成熟的演技。不過近幾年她的風格走向多元，除了赴美拍攝超強女特工 《絆腳石》之外，又大秀苦練已久的精實肌肉。近期代表作則是《MOVING異能》中擁有超強五感的黑色要員，完美消化一位母親與異能者的情感切換。

在即將上檔的懸疑科幻劇《支配物種》中她再次挑戰全新戲路，化身腦性女飾演世界頂級生命工程企業BF集團的創始人「尹自由」。在預告中最令人無法忘懷的，莫過於她以俐落短髮現身，站在記者會上宣布全新產品的自信模樣。從菁英特務到朝鮮王妃，韓孝周將以霸總身份重返你我視線。





《支配物種》製作費高達240億韓元！

既然是年度大劇當然成本也不容小覷，過去曾有多家韓媒報導，《支配物種》光拍攝的製作費就高達240億韓元（約6億台幣），超驚人的斥資放眼整個戲劇幾乎無人能敵。也由於整體劇情主線之一環繞在科技感與技術的未來世界，因此在肉品呈現特色、高端機器還原上可說是煞費苦心。但必須承認話題性十足，在正式宣佈2024年定檔時曾掀起一陣不小討論呢。



人工培植肉？

從作品故事就能看出，Disney+持續尋找全新題材抓住劇迷目光！在有「最具深度英雄片」之稱的《MOVING異能》大紅之後，又再度推出超吸睛的「人工培植肉」。代表人類與動物將結束百年來的支配關係，為了解放這層食物鏈因此有了人工培植肉的出現。



朱智勛與韓孝周的緣分匪淺

韓孝周幾乎與各男神都曾搭檔過演出，尤其過去在《愛上變身情人》中更一次集郵李棟旭、金柱赫、柳演錫、徐康俊等多位大咖男演員。然而特別的是跟朱智勛卻是首次戲劇合作，兩人過去緣分要回溯到2006年兩人一同拍攝過Green Time品牌的綠茶廣告。當時雙方以《宮-我的野蠻王妃》、《春之戀》接連爆紅，時隔18年以保鑣、女上司的身份相會，光是站在一起就CP感十足。



兩人的化學反應火花感十足！

不過《支配物種》似乎沒有要讓男女主角撒太多糖，由於韓孝周飾演的尹自由的公司壟斷市場，因此惹來各方殺機。朱智勛飾演的保鑣禹採耘則要賭上生命守護她。但禹採耘接觸尹自由其實別有用意，他是為了找出爆破事件的幕後黑手，卻也發現了尹自由驚人的秘密...。

尹自由在四面楚歌的情況下只能倚靠禹採耘，兩人互相猜忌卻又必須結伴前行的愛恨糾纏，肯定將成為《支配物種》最扣人心弦的話題！

《支配物種》也在8日舉行首場台灣獨家見面會，活動一開場，朱智勛、韓孝周也為日前台灣花蓮大地震祈福，並表示會持續為台灣應援；兩大主角朱智勛與韓孝周不僅與粉絲互動，還逗趣玩起「終極二選一」、「模仿遊戲」展現絕佳好感情，朱智勛遊戲中的高反差惹得粉絲們哈哈大笑，韓孝周則是瘋狂發送各式愛心，讓現場與線上粉絲直呼「歐逆太可愛啦！」、「朱智勛怎麼可以同時這麼帥氣又可愛！」，也令人期待這對俊男美女的組合將擦出什麼火花。

以下彙整官方釋出各平台直播回放連結，沒有跟到當日獨家直播活動的觀眾，也可藉由以下連結觀看兩位男女主角有別於戲劇中冷冽人設的趣味互動與反應。

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Disney+原創韓劇《支配物種》全劇共10集，每周三15:00更新2集

●《支配物種》線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-4e73f539-b662-4229-958e-d8a88ec5e74fF

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