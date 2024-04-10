新劇《背著善宰跑》穿越到過去拯救本命！男主角設讓人聯想到SHINee已故成員鐘鉉，生日當天開播

由邊佑錫、金惠奫攜手主演的《背著善宰跑》才開播就引發了爭議。

《背著善宰跑》改編自韓國作家金包創作的網路小說《明天的第一》，由《Times》尹鍾鎬導演、《花樣年華—生如夏花》的共同導演金燁泰與《頂級巨星柳白》《女神降臨》的編劇李詩恩合作打造，劇情講述因疲憊的生活而遺憾結束生命的頂級男明星，和為了救活他而回到過去的熱血粉絲所展開的奇幻愛情故事。



首播中，金惠奫扮演的女主角「任率」因一場意外雙腿失去了知覺再也無法站立、行走，萬念俱灰的她想到了自殺，卻在巧合之間接到了新樂隊男團做客廣播節目時打來的電話。只是電話那一端送出的禮物是一雙鞋子，被刺激到的「任率」氣憤地衝著手機喊「天氣好的時候也有人不想活了」，電話的另一端男主角「善宰」（邊佑錫 飾）卻溫柔地告訴她「哪怕你只是活著，也會有人為此而感恩，試著活下去」。 從這一瞬間開始，「任率」被救贖了，之後的13年裡一直都是「善宰」的忠實粉絲。



時間來到了2022年，原本打算去看「善宰」演唱會的「任率」倒楣不斷，先是弄丟了門票沒能入場，之後手機被撞壞，連電動輪椅也突然沒電了，天上下著雪，無助的她只能呆呆停在原地。 此時，路過的「善宰」發現了她，一番安慰之後把雨傘送給了她。 沒想到不久之後，「任率」卻聽到了「善宰」自殺死亡的消息，原來這13年裡他得了嚴重的抑鬱症，活得異常辛苦。 而「任率」自己也莫名其妙穿越回到了2008年。



那時的「任率」還健健康康能跑能跳，「善宰」也在隔壁的學校讀書，一想到10多年之後他會因抑鬱症而自殺，「任率」就痛到無法呼吸，這一次她決定換她來拯救對方......

首播一結束不少觀眾因為「善宰」的自殺聯想到了男團SHINee已故成員鐘鉉，2017年他因抑鬱症而自殺，更巧的是電視劇開播的4月8日，正好也是他的生日。 就連女主角穿越回到的2008年，也是SHINee出道的那一年。 太多的巧合很難不讓觀眾多想。



不過tvN回應稱：「我們認為6年前的設定不能體現兩位主人公的青春時期，也無法展現時代差異，為了呈現出與2023年較大的時代差異，才把時間設定為15年前的2008年。 首播的日期則是根據tvN月火劇編成順序決定的，沒有任何其他的意圖。 」

此外，《背着善宰跑》在香港、東南亞、中東及南非等16個地區，作為Viu原創劇集緊貼韓國於同日播出。



선업튀 엔딩 브금 우산 깔리면서

2008-2022 선재솔 우산씬

교차로 보여주는 거 에바되네........ pic.twitter.com/yFgr0IjHOh — 참 (@de__charm) April 8, 2024

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