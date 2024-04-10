【专访】《7人的逃脱》《7人的复活》李准聊到严基俊：只需要信任且跟著他走

「狗血剧教母」金顺玉所写《7人的逃脱》续集，Viu Original原创剧集《7人的复活》日前重磅开播，主演「闵道赫」李准接受了KSD韩星网专访。

问：金顺玉编剧的作品一直都是反转再反转，让观众猜不透剧情，作为主演之一，拍戏时是否知道自己扮演的角色的剧情走向？（因为有不少作品拍摄时为了保密，不会给演员全部的剧本）

答：在拍摄过程中，完全不知道剧情接下来会发生什么事，所以当下一集剧本出来的时候都会引发我好奇心。



问：剧中和「莫奈」有情感牵扯，其实有不少观众很喜欢看你们同框，《7人的复活》中两人还会再续前缘吗？

答：和《7人的逃脱》不同，在《7人的复活》会出现更直接的关系，会是《7人的复活》的看点。



问：这一次的《7人的复活》中，最让演员们印象深刻的场景，或是难忘的时刻？

答：闵道赫和其他角色展开复仇的每个场面都令人兴奋，因此一刻也不能移开视线。演员赵在允（饰演南哲宇）和尹泰荣（饰演姜杞卓）总是让片场变得活泼，我记得我一直笑，很有趣，当我们之间的幽默互通的时候。

问：危机中奇迹般生存下的「闵道赫」，在全新一季《7人的复活》中会有什么样的变化？

答：《7人的逃脱》里我的角色可能比较轻松，但《7人的复活》里他发誓要报仇，会变得更加深沉且有所成长。



问：和严基俊有不少对手戏，有从前辈身上学到什么吗？印象最深刻的对手戏是哪一场？

答：因为他有很多经验，所以总让我感觉备受照顾，和基俊前辈一起拍摄时，只需要相信且跟著他走。



问：最近在《强心脏VS》透露了综艺方面的野心，可否透露最想出演哪些类型的综艺节目呢，以及希望通过综艺展现哪些大众不知道的面貌？

答：我没有特别喜欢的综艺节目。过去一段时间我上过很多不同类型的综艺节目，多亏了广播、演技、舞台等多种类型的体验，我想我在任何节目都能尽情玩得开心。

Viu Original原创复仇韩剧《7人的复活》逢星期五、六晚上10时30分在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《夜限照相馆》、《抓住你的衣领》和《美女与纯情男》，免费尽览最新韩国话题剧集。

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