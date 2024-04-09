出道24年的BoA首度透露想要隱退的心！疑似受惡評影響壓力大：愛豆也是人啊

4月6日，BoA更新IG STORY，疑似透露將隱退，她在配文中寫道：「現在合約到期了的話，可以隱退了吧??」 短短兩句話令粉絲們震驚不已。

BoA解釋「我的合約2025年12月31日到期，截止至那時我一定會幸福地以歌手BoA的身份竭盡全力」明確指出了自己與SM娛樂合約到期的時間。目前BoA和SM娛樂的合約還剩下2年不到，縱觀整個韓娛圈鮮少有人像BoA這樣明確公開合約日期的。 因此BoA的這一舉動令粉絲們十分擔心，憂心她是否心理壓力太大。



不久前BoA出演了大熱韓劇《和我老公結婚吧》，飾演了男主角的前未婚妻一角，沒想到卻引發了廣大觀眾和網友關於她外貌的抨擊，被罵「整形怪」，電視劇開播期間一直引爆「唇妝」爭議，當時BoA就曾在SNS上解釋「我有咬嘴唇的習慣，那時是因為（這個習慣）導致唇妝花了」。



可惜的是不管BoA如何解釋，網路上對於她的謾罵、指責聲始終沒有停止過，惹得BoA又一次在SNS上喊話：「管理被罵，不管理也被罵，瘦了被說要增肥，胖了又被罵是豬。 」袒露了對於網路上謾駡的不滿與疲憊。

前不久BoA還在《NEWS A》上提到過網路惡評的事情，稱：「很多人把藝人當作洩憤的對象，惡評太過分了，（我們）被『愛豆不可以這樣』這類話捆住了手腳，愛豆也是人啊。」

1986年出生的BoA在13歲時出道，2000年開始活躍在韓、日歌壇，並取得了卓越的成績，更為之後不少愛豆團闖日奠定了基礎。 如今出道24年的她首次提到隱退，怎叫粉絲不擔心呢？

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