《和我老公結婚吧》BoA 的「嘴唇」被指妨礙看劇引爭議！本人親自回應，還提反派本來就是挨罵的

BoA（寶兒）在正在熱播的《和我老公結婚吧》中，飾演航空公司副社長兼劉志赫（羅人友 飾）的前未婚夫吳宥拉一角，以全新的反派成爲話題。

吳宥拉在第12集中，堂堂正正地向姜智媛（朴敏英 飾）表明自己是劉智赫的前未婚夫，展開尖銳的心理戰，爲了搗亂兩人關係還接近朴敏煥（李伊庚 飾）。下集中，竟然還唆使朴敏煥殺害姜智媛的樣子，給觀眾們帶來衝擊。



也因如此，有觀眾就對 BoA 外貌的關注度越來越高，他們主張因為 BoA 尷尬的嘴唇、誇張的唇妝妨礙投入劇情，甚至還提出是不是動了嘴唇手術，持續指責外貌。對此， BoA 也通過直接回應：「最近好像有很多人關心我的外貌？很多人很擔心我的嘴唇？不覺得很正常嗎？不用擔心，我的嘴唇很好。」至於誇張的唇妝，她表示自己有咬嘴的習慣，可能是因為這樣（口紅）才暈開。BoA 還提到反派角色本來就是挨罵的，宥拉不能善良，真的很開心地拍攝了，在寒冷的天氣裡努力拍攝了。



這也在 the qoo 引發韓網友熱烈討論，網友：「我也討厭寶兒的演技和角色消化，但批評外貌是什麼啊」、「真心希望不要再發外貌惡評了，有空說別人的臉，拜託你們自己活下去吧」、「好像得換個美容院了，唇妝都暈開了」、「與其說演技奇怪，倒不如說是因爲這個角色本身就很奇怪」、「不要試圖分析別人的臉，要先分析自己的臉」、「姊姊 請無視這些」、「SM拜託起訴吧」、「只是演技不怎麼樣而已 臉有什麼問題呢」、「如果想指責演技，就只講演技，爲什麼要講外貌呢」等等。



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