《淚之女王》金智媛幫金秀賢「脫衣擦藥」名場面花絮公開，海仁霸氣甩領帶嚇到賢祐了~XD

【影片】兩人私下對戲時的反應，真的是又真實又可愛耶～！

熱門韓劇《淚之女王》全國收視刷新高18.95%（首都圈20.92%）且發展進入了後半段，EP.10白賢祐（金秀賢 飾）以一打三，回到家被洪海仁（金智媛 飾）發現多處有傷，焦急查看傷口的同時，也"俐落地"脫去了對方的襯衫，看得讓人臉紅心跳啊～～～。

▼白賢祐以一打三的帥氣片段！



눈물의 여왕 복싱대회 우승 출신 백현우 액션씬 pic.twitter.com/IYZ9O2wbVM — (@loverflavor) April 7, 2024

▼洪海仁發現白賢祐的傷勢後，擔心全寫在臉上～



官方也公開了「脫衣擦藥」的花絮片段，金秀賢與金智媛正在對戲，討論這一場脫衣該如何處理，要如何流暢地解開對方的衣服，對金智媛本人來說則是稍微有難度～。

經過討論後決定讓金秀賢在床上被解衣，多次練習如何解領帶後，金智媛終於掌握了要領，下一秒順勢融入角色，把領帶霸氣丟到床上，金秀賢也默契配合被嚇到，這一幕在正片裡面沒有，真的是相當可愛又真實的互動！XD



大家在看這場戲的時候，都在想什麼呢～～～

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