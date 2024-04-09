朱智勛自爆曾是校暴受害者：慶幸自己從不曾和不良少年一起玩，不然現在當不了演員

最近的韓娛圈，多名當紅明星捲入校園暴力醜聞，雖各有聲明，但風波仍在持續。

聽多了明星是校暴的加害者的例子，其實他們之間也有過受害人。 男演員朱智勛在節目中透露了自己曾是校園霸凌的受害人。

朱智勛稱：「我們一個年級有19個班，每個班差不多有75人，一整個年級約有4000人，有很多不良少年，有些真的會打人，因為我塊頭大，之前一直都沒人敢碰我，直到國中開始，會有一群人來找我麻煩，不是那種一對一，而是『我會帶我大哥來』。 」

朱智勛繼續說道：「他們真的會帶姜鎬童那種大塊頭的大哥來，當時的我非常害怕，我的職業是演員，現在很慶幸自己小時候沒和他們（不良少年）玩過，其實我一直到高中畢業都是被欺負的那一個。 一群人為了讓我屈服不停欺負我，雖然我沒有太過於屈服於他們，但是也低了頭。 」



最後，朱智勛還提到了婚姻，表示：「經常考慮結婚的事情，最近大部分的話題都是這個，新聞裡也經常看到，我當然會結婚，只不過因為工作太忙，還有就是談戀愛就會分分合合，雖然不知道原因，但會從心裡對此有疑問，我到底能不能成為一個好的配偶，能不能成為一個好爸爸，回想很多，這不是哪一方的問題，而是我自己還沒準備好。」

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