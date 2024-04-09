出道24年的BoA首度透露想要隐退的心！疑似受恶评影响压力大：爱豆也是人啊

4月6日，BoA更新IG STORY，疑似透露将隐退，她在配文中写道：「现在合约到期了的话，可以隐退了吧??」 短短两句话令粉丝们震惊不已。

BoA解释「我的合约2025年12月31日到期，截止至那时我一定会幸福地以歌手BoA的身份竭尽全力」明确指出了自己与SM娱乐合约到期的时间。目前BoA和SM娱乐的合约还剩下2年不到，纵观整个韩娱圈鲜少有人像BoA这样明确公开合约日期的。 因此BoA的这一举动令粉丝们十分担心，忧心她是否心理压力太大。



不久前BoA出演了大热韩剧《和我老公结婚吧》，饰演了男主角的前未婚妻一角，没想到却引发了广大观众和网友关於她外貌的抨击，被骂「整形怪」，电视剧开播期间一直引爆「唇妆」争议，当时BoA就曾在SNS上解释「我有咬嘴唇的习惯，那时是因为（这个习惯）导致唇妆花了」。



可惜的是不管BoA如何解释，网路上对於她的谩骂、指责声始终没有停止过，惹得BoA又一次在SNS上喊话：「管理被骂，不管理也被骂，瘦了被说要增肥，胖了又被骂是猪。 」袒露了对於网路上谩駡的不满与疲惫。

前不久BoA还在《NEWS A》上提到过网路恶评的事情，称：「很多人把艺人当作泄愤的对象，恶评太过分了，（我们）被『爱豆不可以这样』这类话捆住了手脚，爱豆也是人啊。」

1986年出生的BoA在13岁时出道，2000年开始活跃在韩、日歌坛，并取得了卓越的成绩，更为之后不少爱豆团闯日奠定了基础。 如今出道24年的她首次提到隐退，怎叫粉丝不担心呢？

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