【韓網熱帖】《淚之女王》收視率趨勢：突破20%大關，tvN電視劇收視率史上TOP3

《淚之女王》隨著洪海仁（金智媛 飾）開始反擊，收視率也跟著拉升。

上週播出的第10集以全國平均18.952%再次刷新了《淚之女王》自身的收視率紀錄，而首都圈收視率更是突破了20%的大關，達到了20.9%。 於此同時，《淚之女王》也成為了tvN電視劇史上收視率TOP3，排在該劇前面的剩下《鬼怪》（20.5%）和《愛的迫降》（21.7%）。



全國 / 首都

01集 5.853 / 6.495

02集 8.660 / 9.822

03集 9.594 / 11.125

04集 12.985 / 13.875

05集 10.964 / 12.197

06集 14.068 / 15.225

07集 12.833 / 14.048

08集 16.143 / 17.886

09集 15.570 / 17.236

10集 18.952 / 20.926

韓國網友評論：

1. 超好看，金秀賢金智媛很般配，演技也好，這是我近幾年唯一看的一部劇，很讓人入戲

2. 昨天都給我看哭了

3. 真的成了爆款劇，我都好久沒追劇了，現在每週都在等播出

4. 30%衝啊

5. 收視率完全沒有停滯期啊，金秀賢金智媛太配了

6. 真的超好看，尤其是昨天的劇集太好哭了

7. 金秀賢的代表作太瘋狂了，不愧是收視率帝王，他主演的《擁抱太陽的月亮》收視率誰都無法打破，這次也很有可能變成tvN收視率第一

8. 是不是只有我沒看這部劇啊

9. 這劇配得上這收視率，真的超級好看

10. 這劇不是我的菜，但我老公在看，瘋了，他可是個連足球都不看的傢伙啊

11. 很多劇在18-19%收視率的時候會有個停滯期，《淚之女王》完全沒有，瘋了

12. 等待的時間太漫長了，又要等一週了

13. 帥哥靚女的演技盛宴

14. 我就知道這劇肯定會爆，話題性那麼高，收視率怎麼可能不高

15. 演技太棒了，金秀賢說臺詞的時候讓人忍不住感嘆

16. 感覺已經牢牢抓住了中年族群的心，而且他們也不知道編劇是個抄襲慣犯，很快收視率就會超越《愛的迫降》了吧

17. 昨天我才開始看，金秀賢演技瘋了

18. 雖然不是名品劇，但是大家演技都超好，還蠻好看的，劇情也還不錯，越來越有趣了

19. 昨天我去剪頭髮，美髮師就問我看沒看《淚之女王》

20. 收視率破20%，對演員真的很重要

原文：https://theqoo.net/square/3173769595

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